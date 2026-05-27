Dominican Film Festival 2026 anuncia su 15ª edición del 5 al 11 de agosto

El Dominican Film Festival in New York (DFFNYC) celebrará su 15ª edición del 5 al 11 de agosto de 2026 consolidándose como la principal plataforma de exhibición y promoción del cine dominicano en los Estados Unidos de América.

Bajo el lema “Donde las historias crean emociones”, el evento anunció oficialmente la apertura de su convocatoria para largometrajes, documentales y cortometrajes realizados por cineastas dominicanos y miembros de la diáspora.

Las obras cinematográficas podrán ser inscritas hasta el 18 de junio de 2026, a través de la plataforma FilmFreeWay en el enlace: https://filmfreeway.com/DominicanFilmFestivalNY. Todas las producciones seleccionadas deberán contar con subtítulos en inglés para formar parte de la programación oficial del festival.

Como novedad para esta edición, el DFFNYC incorporará la competencia oficial de “Cortos Universitarios”, una nueva categoría destinada a estudiantes de cine y televisión de República Dominicana y la diáspora, con el objetivo de impulsar nuevas voces y brindar un espacio de exhibición a jóvenes talentos emergentes.

Asimismo, la edición 2026 destacará el crecimiento e impacto de las coproducciones entre República Dominicana y Puerto Rico, resaltando el intercambio cultural y el fortalecimiento de nuevas narrativas audiovisuales en el Caribe.

“Con más de una década celebrando el DFFNYC, me siento comprometido a que el festival siga teniendo su personalidad propia y continuar programando películas cuyas historias puedan conectar con el público”, expresó Armando Guareño, director del festival.

Las obras inscritas serán evaluadas por el comité de programación del DFFNYC y los resultados oficiales serán anunciados a principios de julio a través de las plataformas digitales del festival.

Sobre DFFNYC

El Festival de Cine Dominicano en Nueva York es un evento anual dedicado a celebrar y promover lo mejor del cine dominicano y latinoamericano. Desde su creación, el festival se ha convertido en una importante vitrina cultural en la ciudad de Nueva York, destacando tanto a cineastas emergentes como consolidados y fortaleciendo el vínculo entre la República Dominicana, su diáspora y la industria cinematográfica internacional.

En reconocimiento a su impacto cultural, la ciudad de Nueva York declaró el 9 de noviembre de cada año como el Día del Festival de Cine Dominicano en Nueva York.