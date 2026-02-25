Cantautor italiano Virginio consolida la unión entre el pop italiano y el mercado hispano

El cantautor italiano ganador del Latin Grammy, Virginio, deslumbró una vez más en la alfombra roja de Premio Lo Nuestro con un impecable diseño de Collini Milano, proyectando elegancia europea con una sensibilidad contemporánea que capturó la atención de cámaras y asistentes.

El reconocido artista, quien acudió como invitado especial de Univisión, fue recibido por los medios con gran expectativa, especialmente tras el reciente lanzamiento de su nueva producción “Devorar el Cielo”, una balada nostálgica que transmite un poderoso mensaje de inclusión y de amar sin miedo. El sencillo continúa fortaleciendo su conexión con el público hispanohablante, consolidando una propuesta artística emocional y auténtica.

Durante la alfombra roja, Virginio fue entrevistado por destacados medios como Univisión, Uforia,, Hola TV, Galore, la 94.9 FM, entre otros, reafirmando su creciente posicionamiento dentro del mercado latino en Estados Unidos.

Su presencia en Premio Lo Nuestro se suma a una agenda internacional estratégica, donde próximamente estará presentando a los medios de comunicación y profesionales de la industria, su más reciente producción en un exclusivo showcase el 25 de febrero en Miami.

Recientemente, Virginio fue invitado especial de la Hispanic Prosperity Gala, celebrada en el exclusivo The Mar-a-Lago Club en Palm Beach, donde deleitó a más de 700 líderes internacionales con una presentación que consolidó su impacto ante audiencias de alto perfil.

Con esta nueva aparición en uno de los escenarios más influyentes de la música latina, Virginio continúa construyéndose como un verdadero puente cultural para el pop italiano, impulsando su crossover con el mercado hispano.

Inspirado por referentes como Laura Pausini, Eros Ramazzotti y Tiziano Ferro, el artista integra la esencia melódica italiana con matices latinos, creando una sinergia sonora que conecta profundamente con su audiencia y amplía las fronteras del género.

“Me siento muy halagado nuevamente de que Univisión me tenga en cuenta para convertirme en un eje de unión entre el idioma italiano y el español. Vivimos momentos en los que es importante unirnos, y qué mejor que hacerlo a través de la música”, expresó el destacado cantautor.

Con una visión internacional clara y una narrativa artística coherente, Virginio reafirma que el pop no tiene fronteras cuando el mensaje es universal.

Escucha la última producción de Virginio, “Devorar el cielo”, disponible AQUI, y sigue al artista en sus redes sociales como @virginionero, donde continúa compartiendo cada paso de su expansión internacional.