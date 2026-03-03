Allegro aclara contrato con Omega se mantiene vigente y dice ejercerá acciones legales

Santo Domingo.-La compañía discográfica Allegro aclaró este lunes que la información difundida recientemente por el artista Omega (Antonio Piter de la Rosa), en la que aseguraba la supuesta terminación de su contrato con la empresa, es “totalmente falsa, infundada y carente de sustento legal”.

La disquera informó que el contrato con Omega se mantiene vigente y que esta situación fue confirmada mediante la sentencia judicial No. 1532-2019-ECON-00091, emitida a favor de Allegro, con carácter de cosa irrevocablemente juzgada.

En un comunicado, Allegro advirtió que cualquier persona física o jurídica deberá abstenerse de realizar negociaciones directas con el artista al margen de la compañía, ya que las declaraciones unilaterales de Omega “carecen de validez jurídica”.

La empresa también señaló que ya se encuentra ejerciendo las acciones legales correspondientes frente a cualquier acto que vulnere los derechos contractuales vigentes, y se reserva el derecho de iniciar otras acciones que considere pertinentes.

El documento está firmado por Jhonny Montaño, representante de Allegro.