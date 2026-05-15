Agrupaciones de mariachis del Cibao fortalecen unidad y organización del sector artístico

Santiago.-En un entorno de compromiso, armonía y respeto, los directores y representantes de diferentes agrupaciones de mariachis de la región norte del país, llevaron a cabo una reunión significativa destinada a promover la organización, dignificación y el progreso del gremio mariachístico en Cibao.

El encuentro fue realizado el pasado día 11 de mayo de 2026, en el restaurante Puerta del Sol, en la ciudad de Santiago de los Caballeros, con la participación de reconocidas agrupaciones artísticas de la región.

Entre los participantes estuvieron representantes de Mariachi Sol de Santiago, Mariachi Emanuel Internacional, Mariachi By Andújar, Mariachi Costa de Ámbar y Mariachi Miguel RD, todos en una sola dirección; la dignificación y desarrollo de las agrupaciones de Mariachi.

Durante la reunión fueron abordados diversos temas de interés común, entre ellos la unidad operativa entre agrupaciones, el respaldo mutuo entre colegas, la protección del mercado laboral del mariachi y la necesidad de establecer mecanismos organizativos que contribuyan al crecimiento sano, profesional y sostenible del sector.

Los participantes coincidieron en la importancia de fortalecer la solidaridad entre agrupaciones, promover el respeto al trabajo artístico y fomentar acciones conjuntas que permitan elevar la calidad de los servicios y preservar la esencia cultural del mariachi en la región Norte del país.

Asimismo, destacaron que este encuentro representa el inicio de una nueva etapa de integración y organización para el movimiento mariachístico del Cibao, reafirmando el compromiso de sus miembros con la cultura, la profesionalización artística y la defensa de su actividad laboral.

“Cuando los artistas se unen, fortalecen su identidad, su trabajo y su futuro”, expresaron los participantes al concluir la jornada de diálogo y confraternidad.

Por Luis Ramón López