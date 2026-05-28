Abel, del legendario dúo Caín y Abel, regresa a la música urbana

Luego de hacer una pausa en su carrera musical, Abel, reconocido como una de las voces del histórico dúo Caín y Abel, anuncia oficialmente su regreso a la música, retomando su esencia dentro del movimiento underground que marcó una generación en Puerto Rico.

Abel formó parte de producciones icónicas que ayudaron a construir las bases del género urbano, participando en álbumes emblemáticos como Grayskull 1 y 2, Sandunguero, proyectos junto a DJ Blass y colaboraciones con figuras influyentes del movimiento underground.

Su trayectoria también lo llevó a compartir tarima y estudio con algunos de los artistas más importantes del género durante una de las etapas más importantes de la música urbana en Puerto Rico.

El regreso de Abel representa una reconexión con las raíces del underground, trayendo de vuelta una voz auténtica que fue parte del desarrollo y evolución del movimiento. Con nuevos proyectos musicales en camino, el artista busca conectar tanto con la generación que vivió el nacimiento del género como con el público joven que hoy continúa consumiendo la música urbana.

“Volver a la música es volver a una parte de mi vida que nunca dejó de existir. La pasión sigue intacta y hay mucho que contar”, expresó Abel sobre esta nueva etapa.

El artista actualmente se encuentra trabajando nueva música y futuras colaboraciones que serán anunciadas próximamente a través de sus plataformas digitales y medios oficiales.