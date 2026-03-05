UNE respalda reformas para mejorar el gasto público y la informalidad

Llaman a reducir cargas tributarias a Mipymes y anticipar impacto económico del conflicto en Medio Oriente

Santo Domingo. – La Unión Nacional de Empresarios (UNE), expresó su respaldo a cualquier iniciativa del Gobierno orientada a eficienciar, transparentar y optimizar el gasto público, así como a promover inversiones públicas más rentables y una política fiscal que combata la informalidad y la evasión tributaria.

Julio García Batista, presidente de la UNE, señaló que el sector empresarial considera fundamental avanzar hacia un sistema fiscal más equitativo y eficiente que necesariamente no signifique el incremento de impuestos, sino que se base en una mejoría de la calidad del gasto y en el fortalecimiento de la confianza en las finanzas públicas.

“La calidad del gasto público y el fortalecimiento de la confianza en las finanzas públicas serán los verdaderos factores que determinan un desarrollo sostenible; de manera que respaldamos toda iniciativa que contribuya a elevar la transparencia, la eficiencia del gasto público y la calidad de las inversiones del Estado”, precisó.

El dirigente empresarial produjo los señalamientos con motivo del debate económico generado tras la presentación realizada por el ministro de Hacienda y Economía, Magín J. Díaz, sobre las bases del crecimiento económico dominicano.

Asimismo, puso de relieve la importancia de revisar y reducir cargas tributarias que impactan desproporcionadamente a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), a fin de fomentar su formalización y competitividad.

“Las micro, pequeñas y medianas empresas no pueden seguir siendo el eslabón más débil del sistema tributario. Si queremos más formalidad, debemos construir un esquema fiscal más justo, que alivie cargas a las Mipymes y amplíe la base contributiva, lo que indudablemente permitirá avanzar hacia una economía más dinámica, formal y productiva”, acotó.

La UNE también llamó al Gobierno a anticiparse a los posibles impactos económicos derivados de la creciente tensión geopolítica internacional, particularmente el conflicto que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán, el cual podría generar efectos en los mercados energéticos, el comercio global y la estabilidad financiera.

“Los conflictos geopolíticos no ocurren lejos de nuestra economía. Impactan el precio del petróleo, la inflación y el comercio internacional. Por eso el país debe anticiparse con un plan de contingencia económica, que proteja la estabilidad lograda”, argumentó.