Realizarán foro para orientar a las Mipymes sobre la nueva Ley de Compras Públicas

Santo Domingo, RD. – Con el objetivo de orientar y fortalecer los conocimientos de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) proveedoras del Estado sobre los cambios introducidos por la Ley 47-25 de Compras Públicas, PROLIDERCOOP celebrará los días 27 y 28 de junio el Foro MIPYME de Compras y Contrataciones del Estado.

La actividad reunirá a empresarios, suplidores gubernamentales, representantes de gremios y expertos del ecosistema de compras públicas. Los asistentes tendrán la oportunidad de conocer de primera mano los principales retos, oportunidades y herramientas que impactan actualmente su participación en los procesos de contratación con el Estado.

Durante las jornadas se abordarán temas de alta relevancia para el sector, entre ellos la aplicación de la nueva Ley 47-25 de Compras Públicas y su Reglamento 52-26; los derechos de los oferentes frente a la Administración Pública y los mecanismos de defensa contemplados en la Constitución y la Ley 107-13; así como el análisis de situaciones que impactan a los suplidores gubernamentales, especialmente aquellos vinculados a los procesos del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE).

Asimismo, se tratarán aspectos relacionados con la debida diligencia en procesos de excepción, las restricciones aplicables a los beneficiarios finales, la responsabilidad corporativa y las garantías y fianzas requeridas para contratar con el Estado.

El foro contará con las ponencias de reconocidos especialistas en la materia, entre ellos Ramón Porfirio Báez y Henry González, expertos en contrataciones públicas, junto a la consultora MIPYME Elizabeth Berigüete. Ellos compartirán conocimientos prácticos y recomendaciones orientadas a fortalecer la competitividad de las empresas dentro del sistema gubernamental.

Los organizadores destacaron que esta iniciativa busca que los suplidores conozcan a fondo sus derechos y obligaciones. De este modo, podrán participar con mayor seguridad y eficiencia, contribuyendo de manera directa al fortalecimiento del tejido empresarial dominicano.

El evento se realizará el sábado 27 de junio, de 5:30 p.m. a 8:30 p.m., y el domingo 28 de junio, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m., en el Salón Regency del Hotel Dominican Fiesta, en Santo Domingo. Los interesados pueden reservar su cupo comunicándose a los teléfonos 809-419-9519 y 809-567-6533.

Sobre PROLIDERCOOP

PROLIDERCOOP es una cooperativa de servicios especializada en compras conjuntas y difusión estratégica, comprometida con el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas del país. A través de programas de capacitación, alianzas e iniciativas de apoyo empresarial, promueve el crecimiento sostenible, la competitividad y el acceso a oportunidades en el sector productivo nacional.