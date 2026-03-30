La Nacional impulsa el talento interno con su Escuela de Negocios

La iniciativa procura fortalecer competencias clave en el personal, elevar la experiencia del cliente y consolidar una cultura de servicio basada en confianza y resultados.

Santo Domingo, RD.– La Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos relanzó su Escuela de Negocios, un espacio orientado a fortalecer las capacidades de su personal mediante el desarrollo de competencias que garanticen una experiencia de servicio al cliente memorable.

Con esta iniciativa, la entidad reafirma su compromiso con el crecimiento de su equipo de Negocios, a través de programas formativos alineados con su estrategia institucional, una cultura centrada en el cliente y un liderazgo inspirador, promoviendo ventas con integridad y relaciones comerciales basadas en la confianza.

El vicepresidente ejecutivo de La Nacional, Gustavo Zuluaga Alam, destacó que la Escuela surge de la convicción de que el conocimiento, aplicado con propósito, es clave para generar un impacto positivo y sostenible en la organización. “En un entorno financiero cada vez más competitivo, es fundamental actuar con calidad, enfoque humano y anticipación a las necesidades de nuestros clientes”, expresó.

Por su parte, el vicepresidente de Negocios y Mercadeo, Tomás Pimentel, subrayó que la iniciativa trasciende la formación técnica, al representar un compromiso con la manera de servir y de construir relaciones de valor. Asimismo, exhortó al equipo comercial a aprovechar esta oportunidad para fortalecer sus habilidades y promover prácticas que generen experiencias diferenciadoras.

Los detalles de la Escuela de Negocios La Nacional fueron presentados por Jenny González, vicepresidenta de Personas y Cultura, durante una actividad que contó con la participación de los gerentes de las 51 sucursales de la entidad.

González explicó que el espacio busca potenciar capacidades en áreas como onboarding, servicio, experiencia del cliente y liderazgo comercial, en coherencia con el propósito institucional de apoyar a las personas en los momentos importantes de su vida.

Indicó además que esta iniciativa forma parte de un proyecto más amplio de Universidad Corporativa, que continuará evolucionando con nuevos espacios de formación integral, en respuesta a las demandas del entorno actual.

La actividad concluyó con una conferencia a cargo de Lourdes Nivar, consultora estratégica en experiencia del cliente y autora especializada en cultura de servicio, quien abordó el tema desde una perspectiva humana y retadora, inspirada en su obra “El Servicio centrado en la Experiencia del Cliente”. Nivar también tendrá a su cargo la conducción de la Escuela de Negocios.