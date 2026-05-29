Gobierno sube gasolinas y gasoil pese a baja del petróleo 

El Gobierno, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), dispuso nuevos aumentos en las gasolinas y los dos tipos de gasoil para la semana del 30 de mayo al 5 de junio.

Estos incrementos se producen a pesar de que el petróleo intermedio de Texas (WTI), de referencia para la República Dominicana cerró este viernes en 88.17 dólares por barril, con una baja cercana al 10% en la semana.

En ese sentido, la gasolina premium subirá RD$4.00 y se venderá a RD$335.10 por galón, mientras que la regular aumentará RD$2.00 hasta RD$307.50.

El gasoil óptimo incrementará RD$4.00 y el regular RD$2.00, situándose en RD$287.10 y RD$259.80 respectivamente.

En contraste, el avtur bajará RD$23.15 por galón y se venderá a RD$277.02; el kerosene disminuirá RD$25.00 hasta RD$314.70; el fuel oíl #6 reducirá su precio en RD$9.77 para colocarse en RD$194.06; y el fuel oíl 1%S descenderá RD$11.18 hasta RD$215.10 por galón.

El Gas Licuado de Petróleo (GLP) se venderá a RD$137.20 por galón y el Gas Natural a RD$43.97, ambos seguirán sin variación.

La decisión del Gobierno ha generado críticas, pues contradice la tendencia internacional y golpea directamente al consumidor. Se cuestiona que, bajo el entendido de que cuando el petróleo sube de precio, las gasolinas y el gasoil (dos de los combustibles de mayor uso) deben subir, también del mismo modo, cuando el crudo baja, estos deberían disminuir.