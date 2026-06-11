Gobierno plantea aumentar las transacciones bancarias, pasajes aéreos y juego de azar

Santo Domingo.- El ministro de Hacienda y Economía, Magín J. Díaz, presentó este jueves el documento titulado “Medidas pro-crecimiento económico y mitigación”, un conjunto de acciones, que según Díaz, busca fortalecer la sostenibilidad fiscal, proteger a los sectores más vulnerables e impulsar el crecimiento económico en el mediano plazo.

Durante su exposición, el ministro explicó que el paquete combina ajustes tributarios selectivos con medidas de carácter progresivo, diseñadas para garantizar mayor equidad en la recaudación sin afectar significativamente a los pequeños y medianos contribuyentes.

Entre las principales disposiciones anunciadas se destaca el aumento del Impuesto sobre los Cheques y Transferencias Electrónicas, que pasará de 0.15% a 0.20%, como parte de un esfuerzo por ampliar la base recaudatoria de manera proporcional y de bajo impacto individual.

Asimismo, un incremento temporal de la tasa del Impuesto sobre la Renta (ISR) empresarial al 30% por un período de tres años, aplicable únicamente a grandes contribuyentes.

Esta medida afectará exclusivamente a empresas con ingresos superiores a RD$1,000 millones anuales, lo que representa poco más de 1,000 empresas de un universo de aproximadamente 140,000 declarantes en 2025, es decir, menos del 0.8% del total.

Según el ministro, el objetivo es preservar la capacidad operativa de las pequeñas y medianas empresas, consideradas motor clave de la economía nacional.

En el ámbito del ISR personal, se introduce un nuevo tramo impositivo del 27% para salarios superiores a RD$400,000 mensuales.

De acuerdo con estimaciones oficiales, esta medida impacta a alrededor de 5,900 contribuyentes de un total de 2.3 millones, equivalente al 0.26% de los declarantes, y responde a un criterio de progresividad y redistribución que busca mejorar la equidad del sistema tributario.

El proyecto, que será enviado al Congreso Nacional, también contempla la creación de un impuesto selectivo aplicable a cigarrillos electrónicos y dispositivos de vapeo, en línea con tendencias internacionales que buscan regular estos productos tanto por razones fiscales como de salud pública.

En el sector de entretenimiento, se anunció un incremento en la tributación de casinos y juegos de azar, con el propósito de ajustar la carga fiscal de estas actividades a su nivel de rentabilidad y contribuir a mayores ingresos para el Estado.

Además, se establece un aumento de US$10 en los pasajes aéreos, medida que será aplicada como contribución adicional y que, según explicaron las autoridades, se mantiene dentro de parámetros competitivos en comparación con otros destinos de la región.

El ministro Díaz subrayó que el conjunto de medidas ha sido diseñado con un enfoque equilibrado entre crecimiento y responsabilidad fiscal, priorizando la estabilidad macroeconómica y la protección del tejido productivo. “Estas acciones buscan asegurar los recursos necesarios para sostener el desarrollo, sin trasladar cargas excesivas a quienes tienen menor capacidad de pago”, afirmó.

Finalmente, señaló que el Gobierno continuará evaluando el desempeño de estas disposiciones y su impacto en la economía nacional, al tiempo que reafirmó el compromiso de mantener un diálogo abierto con los distintos sectores productivos y sociales del país.