Gobierno continúa aplicando alzas en los combustibles; gasolina premium subirá RD$8

El Gobierno, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), anunció este viernes nuevos aumentos en los precios de los combustibles, que oscilarán entre RD$4 y RD$8.

En ese sentido, para la semana del 16 al 22 de mayo, la gasolina premium y gasoil óptimo recibirán un alza de RD$8.00 cada uno. Mientras que la gasolina regular y el gasoil regular experimentarán un alza de RD$4.00.

Asimismo, el avtur bajará RD$5.30 por galón; el kerosene RD$6.40; el fuel oil RD$8.64 y fuel oil 1 % RD$14.00.

Por otro lado, el gas natural permanecerá congelado en RD$43.97, mientras el gas licuado de petróleo (GLP) seguirá a RD$137.20 el galón.

El MICM informó que la tasa de cambio promedio semanal se ubicó en RD$59.65, una baja respecto a los RD$60.00 registrados la semana anterior.