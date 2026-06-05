Gobierno congela precios de gasolinas y gasoil; reduce otros combustibles

Santo Domingo. – El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó este viernes que, para la semana del 6 al 12 de junio, las gasolinas, los dos tipos de gasoil, el Gas Licuado de Petróleo (GLP) y el gas natural mantendrán sus precios.

En ese sentido, la gasolina premium se comercializará a RD$335.10 por galón; la gasolina regular, a RD$307.50; el gasoil óptimo, a RD$287.10; el gasoil regular, a RD$259.80; el Gas Licuado de Petróleo (GLP), a RD$137.20; y el gas natural, a RD$43.97 por metro cúbico.

Asimismo, registrarán reducciones de precio el avtur que se venderá a RD$247.12 por galón, para una baja de RD$5.90; el fuel oil, a RD$188.84, disminuyendo RD$5.22; el kerosene, a RD$230.30, con una reducción de RD$6.40; y el fuel oil 1%, a RD$207.38, para una baja de RD$7.72 por galón.

La tasa de cambio promedio semanal es de RD$58.70, inferior a los RD$59.32 registrados la semana anterior, según las autoridades el Banco Central.