Gobierno aumenta gasolinas y gasoil; congela GLP y Gas Natural, reduce otros combustibles

Santo Domingo. – El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó este viernes que, para la semana del 13 al 19 de junio, se aplicarán aumentos en los precios de las gasolinas y los dos tipos de gasoil, mientras que el Gas Licuado de Petróleo (GLP) y el Gas Natural mantendrán sus valores, y el resto de los combustibles registrará bajas.

La Gasolina Premium subirá RD$6.00 y se venderá a RD$341.10 por galón; la Gasolina Regular aumentará RD$3.00 para colocarse en RD$310.50; el Gasoil Regular subirá RD$3.00 y costará RD$262.80; y el Gasoil Óptimo incrementará RD$6.00, situándose en RD$293.10 por galón.

En contraste, el Avtur bajará RD$4.12 y se venderá a RD$267.00 por galón; el Kerosene disminuirá RD$5.10 hasta RD$303.20; el Fuel Oíl #6 reducirá RD$2.69 para colocarse en RD$186.15; y el Fuel Oíl 1%S descenderá RD$0.57, situándose en RD$206.81 por galón.

El Gas Licuado de Petróleo (GLP) se mantendrá en RD$137.20 por galón y el Gas Natural en RD$43.97 por metro cúbico, sin variación.

La tasa de cambio promedio semanal utilizada para el cálculo fue de RD$58.83, según las publicaciones diarias del Banco Central de la República Dominicana.