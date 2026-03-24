Emprendedores dominicanos destacan impacto transformador del programa BCIE–SOLIDARIOS

Santo Domingo. – En un momento en que la estabilidad de las MIPYMES define buena parte del pulso económico nacional, decenas de emprendedores dominicanos concluyen con éxito el programa de capacitación “Empresarios BCIE–SOLIDARIOS”, iniciativa que se realiza con el apoyo conjunto del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y Solidarios, Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo (SOLIDARIOS),

Tras concluir el proceso formativo, los participantes aseguran que los conocimientos adquiridos ya se reflejan en mayor organización interna, decisiones más estratégicas y una visión de expansión más clara. Testimonios coinciden en que la formación dejó de ser teoría para convertirse en prácticas aplicadas con resultados inmediatos, que ha comenzado a traducirse en mejoras tangibles en la gestión y crecimiento de sus negocios.

El programa marca un punto de avance para micro, pequeños y medianos empresarios que ahora cuentan con herramientas para escalar operaciones, asumir liderazgos más efectivos y responder con mayor capacidad a los retos del mercado.

Durante el acto de cierre, realizado en el hotel Radisson, la licenciada Mercedes Canalda, en representación de Solidarios, resaltó el compromiso mostrado por los emprendedores y agradeció el acompañamiento de coaches y mentores.

Subrayó además el apoyo del BCIE para sostener un proyecto que permitió canalizar cerca de RD$6 millones en respaldo directo a negocios emergentes y reconoció a 18 emprendedores destacados a través de los Premios BCIE–SOLIDARIOS a la Microempresa.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Omar Zacarías, representante del BCIE, quien reafirmó el compromiso del organismo con el desarrollo de las MIPYMES dominicanas, sector que calificó como “pilar esencial para el progreso económico del país”.

También tomó la palabra Ricardo Canalda, de Solidarios, quien valoró el esfuerzo de los participantes y la influencia positiva que ejercen en sus comunidades como generadores de empleo y agentes de cambio.

El encuentro reunió a emprendedores de diversas provincias, incluyendo ganadores y nominados de los Premios 2025. A través de conferencias como “Emprender con propósito” y “Liderazgo para emprendedores”, los participantes abordaron temas clave para fortalecer su visión empresarial y compartir experiencias reales de gestión.

Uno de los logros más notorios del programa ha sido la capacidad de los emprendedores para identificar nuevas oportunidades de ingresos, mejorar sus estructuras operativas y adoptar una perspectiva más estratégica frente a un entorno económico cada vez más competitivo.

El programa BCIE–SOLIDARIOS apuesta por una visión integral del emprendimiento dominicano, combinando formación, acompañamiento y visibilización. Este modelo ha permitido impulsar negocios que hoy aportan dinamismo económico y desarrollo comunitario.

Sobre las instituciones

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) es una entidad multilateral con más de seis décadas de trayectoria, orientada a promover el desarrollo económico y social sostenible en la región.

Solidarios, miembro del Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo, cuenta con más de 45 años de labor en América Latina y el Caribe, impulsando iniciativas de capacitación, fortalecimiento institucional e innovación para el desarrollo social y económico.