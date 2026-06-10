Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos inaugura nueva sucursal en Punta Cana

Punta Cana, La Altagracia.-La Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos (ASOMAP) dejó inaugurada su nueva sucursal en Punta Cana, consolidando su proceso de crecimiento institucional y reafirmando su compromiso de ofrecer servicios financieros más cercanos, modernos y accesibles a sus clientes y asociados.

La nueva oficina representa un importante paso para la entidad financiera, al convertirse en la sucursal número 14 a nivel nacional y la primera establecida en la región Este del país, una zona de gran dinamismo económico, comercial y turístico.

Con esta apertura, la Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos, amplía su capacidad de atención a personas, familias, emprendedores y empresas, ofreciendo una amplia cartera de productos y servicios financieros adaptados a las necesidades de sus usuarios.

La sucursal contará con servicios personales y empresariales, además de tarjeta de débito, cajero automático disponible las 24 horas, la plataforma digital ASOMAP Banking y la APP Móvil ASOMAP, herramientas tecnológicas que facilitan la realización de transacciones de forma rápida, segura y eficiente.

Directivos de la institución destacaron que la llegada a Punta Cana, forma parte de una estrategia de expansión orientada a fortalecer la presencia de ASOMAP en diferentes regiones del país, manteniendo siempre la calidad en el servicio y la cercanía con sus asociados.

“La apertura de esta nueva sucursal reafirma nuestro compromiso de seguir creciendo junto a nuestros clientes y asociados, brindando soluciones financieras innovadoras y un servicio de excelencia”, expresaron representantes de la entidad.

La Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos, agradeció la confianza depositada por sus asociados y clientes a lo largo de los años, destacando que esta nueva oficina permitirá continuar impulsando el desarrollo económico y social de las comunidades donde tiene presencia.

Por Luis Ramón López