Anuncian cuarta edición del Foro Empresarial Puerto Plata, a celebrarse el 18 y 19 de marzo

El Foro Empresarial Puerto Plata, creado y liderado por la empresaria Mileyka Brugal, quien además es la presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de Puerto Plata y Zona Franca, será celebrado por cuarto año consecutivo el 18 y 19 de marzo en el icónico Centro de Convenciones del hotel Blue Jacktar, Playa Dorada de Puerto Plata.

A las 10 de la mañana del miércoles 18 de marzo es la apertura formal del evento, seguida de la presentación del programa “META 2036”, a cargo del ministro de la Presidencia José Ignacio Paliza.

Ese día continuarán las conferencias en la tarde hablando sobre “La geopolítica para comprender el mundo contemporáneo”, por el conferencista Ivan Gatón; y el economista Juan Ariel Jiménez tendrá a su cargo el tema “Economía y los beneficios del encadenamiento productivo”.

El tema principal para este 2026 es el Encadenamiento Productivo, ya que por medio del networking y las negociaciones que salen del Foro traen consigo, empleos, mejora en la calidad de vida de muchos ciudadanos, emprendimientos prósperos y empresas que realizan acuerdos favorables para el futuro de la misma.

En ese mismo tenor se presentará el proyecto “Puerto Plata, ciudad crucerista” como un caso de éxito de encadenamiento productivo.

Brugal explicó que escogieron ese tema porque es una estrategia que busca conectar diferentes actores mediante una cadena de valor para mejorar, eficientizar, crear una competitividad sana y crecimiento mutuo.

La empresaria puertoplateña informó que los dos días del foro se hará networking y el jueves 19 tendrán la rueda de negocios organizada por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes; y Compras y Contrataciones para que todo emprendedor pueda tener una reunión con empresas públicas y privadas, poder mostrar sus productos o servicios y así convertirse en suplidores tanto del Estado como del sector privado.

“Como cada año la entrada es gratuita, porque queremos consolidar nuestro compromiso de superar las expectativas de este tan importante Foro Empresarial Puerto Plata, porque nos sentimos con la obligación de que debemos seguir trabajando para traerles nuevas oportunidades de negocio y que nuestra provincia sea la cuna de grandes acuerdos que ponen en alto y brindan una mejor vida a nuestra gente”, dijo Mileyka Brugal.

Paralelamente a la rueda de negocios el jueves 19 de marzo el público podrá escuchar las ponencias del conferencista internacional Thomas Agrait, con el tema “No es tu negocio que limita tu éxito…es tu cerebro: Neurociencia para Jóvenes Empresarios que quieren dominar el juego”; “Facturacion fiscal” con Félix Rosa @themoneycoach; “La IA como el aliado que potencia tu talento”, presentado por BARNA Escuela de Negocios.

También subirán al escenario del foro Angel del Rosario con el tema “Desarrollo Inmobiliario de Puerto Plata”, y el día cierra con el panel “Cómo incursionar y hacer negocios desde el sector de Zonas Francas”, con la participación de Marco Cabral, presidente de la Asociación de Empresas de Zonas Francas del Cibao; y Johannes Kelner, viceministro de Zonas Francas y Regímenes Especiales.

Brugal confía la presencia masiva de empresarios, emprendedores y estudiantes que quieran aprender y vivir la experiencia de tener en un solo lugar empresas y actores del mundo empresarial de la provincia y el país.

Para obtener más detalles y cómo participar pueden entrar a la página www.foroempresarialpuertoplata.com y seguirlos en las redes sociales como @foroempresarialpuertoplata