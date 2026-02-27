Abinader anuncia Aduanas implementará pagos de impuestos aduanales con tarjetas de crédito

Santo Domingo, RD. – El presidente de la República, Luis Abinader, anunció, en su discurso de rendición de cuentas, que la Dirección General de Aduanas (DGA) trabaja en un proyecto para que los pagos de impuestos y tasas aduanales sean pagados, también, con tarjetas de débito y de crédito.

“Esta medida simplifica la vida de nuestras Mipymes, ampliando los canales para cumplir de forma ágil, simple y transparente, reduciendo fricciones, tiempos y costos, como ya lo está aceptando la DGII”, destacó el jefe de Estado en su alocución ante la Asamblea Nacional.

En ese sentido, la DGA inició un piloto de pago en las diferentes administraciones y aeropuertos del país. Asimismo, en los próximos meses la entidad pondrá en funcionamiento los pagos SIGA/Web.

A estos se suman los pagos del pin, también podrán hacerse con todas las tarjetas de créditos del ecosistema completo de bancos de la República Dominicana.

“Porque simplificar es también democratizar. Y así como modernizamos los trámites y digitalizamos servicios, también transformamos la manera en que el Estado comunica, educa y proyecta nuestros valores”, reafirmó el mandatario.

Resalta crecimiento del 3.9 % del sector agropecuario y proyecta alcanzar Hambre Cero antes de 2028

El presidente Abinader destacó el sólido desempeño del sector agropecuario, que registró un crecimiento de 3.9 % el pasado año, con cifras históricas en producción de arroz, plátano, huevos y pollo, así como exportaciones por USD 3,680 millones,

Aseguró que estos avances fortalecen la seguridad y soberanía alimentaria del país y permitirán alcanzar la meta de Hambre Cero antes de 2028, respaldados por la reducción del índice de subalimentación, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

“Un país que produce alimentos no solo garantiza seguridad alimentaria: garantiza estabilidad, oportunidades y soberanía económica. Así, el sector agropecuario, el pasado año mantuvo un vigoroso desempeño alcanzando un crecimiento de 3.9 %. La producción de arroz alcanzó 14.78 millones de quintales en el 2025, consolidándose como uno de los pilares fundamentales de la seguridad alimentaria nacional”, resaltó el presidente Abinader.

Asimismo, destacó el desempeño de cultivos claves, como el plátano con 4.3 millones de millares o el aguacate, que registró una producción de 2.4 millones de millares de unidades y agregó que, la producción hortícola registro, durante el pasado año, un importante crecimiento, contribuyendo al abastecimiento interno y a las exportaciones, reflejando la fortaleza y diversificación de la agricultura dominicana.

Apuntó que, las exportaciones de bienes agropecuarios alcanzaron la cifra de 3,680 millones de dólares para un crecimiento de 9 %, en relación con el pasado año; mientras que, la producción mensual de huevos supera los 400 millones de unidades, permitiendo abastecer el consumo local y exportar huevos a las islas del Caribe el pasado año por un valor superior a los 34 millones de dólares.

En cuanto a la producción de pollo, indicó que, el pasado año se produjo un promedio mensual de 21.8 millones de unidades, alcanzándose en el mes de diciembre 25.2 millones de unidades. Es decir, la producción promedio del pasado año es un 26.2 % más alta que la obtenida en 2019.