Wembanyama anota 33 puntos y los Spurs igualan la serie 2-2 frente al Thunder

SAN ANTONIO (AP) — Victor Wembanyama anotó 33 puntos, capturó ocho rebotes, repartió cinco asistencias y realizó tres bloqueos, y los San Antonio Spurs limitaron a Oklahoma City a su segundo total más bajo en postemporada, al vencer al Thunder 103-82 en el Juego 4 el domingo por la noche para empatar las finales de la Conferencia Oeste.

De’Aaron Fox anotó 12 puntos, capturó 10 rebotes y repartió cinco asistencias para San Antonio, que no ha perdido tres partidos consecutivos en toda la temporada. Stephon Castle y Devin Vassell aportaron 13 puntos cada uno.

El quinto partido se jugará el martes en Oklahoma City, seguido del sexto partido el jueves en San Antonio.

Shai Gilgeous-Alexander anotó 19 puntos con un 6 de 15 en tiros de campo para los Thunder.

Wembanyama se tomó como algo personal la victoria de Oklahoma City por 123-108 el viernes en el tercer partido. La estrella francesa de 2,24 metros dijo que necesitaba mejorar para que sus compañeros también lo hicieran. El domingo por la noche mejoró muchísimo, al igual que San Antonio.

Los Spurs limitaron al Thunder a un 33% de acierto en tiros de campo, incluyendo 6 de 33 en triples (18%).

Tras haber sido superados en puntos por 76-23 en puntos anotados por los suplentes en el tercer partido, los reservas de San Antonio anotaron 30 puntos, mientras que limitaron a Oklahoma City a 34.

Los Spurs tuvieron otro comienzo arrollador en el cuarto partido, tras haber iniciado el encuentro anterior con una racha de 15-0. A diferencia de la contundente derrota del viernes, los Spurs nunca cedieron esa ventaja.