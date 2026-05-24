Turismo y Arajet promueven a RD en juego de los Miami Marlins contra los Mets

Miami, Florida. – El Ministerio de Turismo de la República Dominicana (MITUR) y la aerolínea bandera dominicana Arajet realizaron una activación estratégica con los Miami Marlins, con el objetivo de fortalecer la proyección internacional del país como destino turístico en el mercado de Estados Unidos.

Durante el encuentro entre los Marlins y los Mets en Miami, decenas de tour operadores y agentes de viajes pudieron vivir una experiencia inmersiva de la cultura dominicana en el área Beach Club del LoanDepot Park, donde disfrutaron de música típica, productos nacionales, degustaciones y obsequios representativos del país.

La iniciativa buscó acercar a importantes actores de la industria turística estadounidense a la esencia de la República Dominicana, resaltando la diversidad de su oferta turística, su cultura y la conectividad aérea que continúa ampliándose entre ambos mercados.

El ministro de Turismo, David Collado, realizó el lanzamiento de la primera bola acompañado de Manuel Luna, director general de Comunicaciones de Arajet, y Héctor Porcella, presidente de la Junta de Aviación Civil, en una actividad que simbolizó el trabajo conjunto entre el sector público y privado para seguir posicionando al país como uno de los principales destinos turísticos de la región.

Las autoridades destacaron que Estados Unidos continúa siendo el principal mercado emisor de turistas hacia República Dominicana y resaltaron la importancia de desarrollar acciones promocionales innovadoras que permitan seguir fortaleciendo la presencia y el reconocimiento del país entre potenciales visitantes.

Asimismo, Arajet reafirmó su compromiso de continuar apoyando iniciativas que impulsen el turismo dominicano y fortalezcan la conectividad aérea, acercando cada vez más a viajeros internacionales a la República Dominicana.