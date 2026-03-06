Turismo será patrocinador oficial del equipo dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol

Miami, Florida. – El Ministerio de Turismo de República Dominicana anunció que será patrocinador oficial del equipo dominicano que participará en el próximo Clásico Mundial de Béisbol, una iniciativa que fortalece la proyección internacional del país a través del turismo deportivo.

El anuncio fue realizado en LoanDepot Park, estadio de los Miami Marlins en la ciudad de Miami, por el ministro de Turismo, David Collado, quien estuvo acompañado del ministro de Deportes, Kelvin Cruz; el presidente de la Federación Dominicana de Béisbol, Juan Núñez y el gerente general del equipo dominicano, Nelson Cruz.

Durante el acto, Collado destacó que la participación del país en uno de los torneos de béisbol más importantes del mundo representa una oportunidad estratégica para seguir posicionando a República Dominicana como el principal destino turístico del Caribe.

“El Clásico Mundial de Béisbol es uno de los eventos deportivos de mayor audiencia global y nos brinda una plataforma extraordinaria para mostrar al mundo todo lo que ofrece República Dominicana como destino turístico”, expresó el ministro.

Collado subrayó que el turismo deportivo se ha convertido en una herramienta clave para impulsar la promoción internacional del país, al conectar la pasión por el deporte con la riqueza cultural, gastronómica y natural del destino dominicano.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia del Ministerio de Turismo de aprovechar grandes escenarios deportivos internacionales para fortalecer la marca país, atraer nuevos visitantes y continuar consolidando a República Dominicana como líder del turismo en la región.

El Clásico Mundial de Béisbol reúne a las principales selecciones del mundo y a muchas de las mayores estrellas de las Grandes Ligas, lo que lo convierte en una vitrina global para los países participantes. A través de esta iniciativa, República Dominicana reafirma la fuerza del deporte como puente para promover su cultura, hospitalidad y diversidad de experiencias ante millones de fanáticos alrededor del mundo.