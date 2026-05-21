Thunder vence a los Spurs en el segundo partido de las finales de la Conferencia Oeste

OKLAHOMA CITY (AP) — El Jugador Más Valioso volvió a demostrar su valía, y las finales de la Conferencia Oeste están empatadas.

Shai Gilgeous-Alexander se recuperó de un flojo primer partido de la serie para anotar 30 puntos, Alex Caruso añadió 17 desde el banquillo y los Oklahoma City Thunder vencieron a los San Antonio Spurs por 122-113 el miércoles por la noche en el segundo partido.

Chet Holmgren anotó 13 puntos y los suplentes Jared McCain y Cason Wallace aportaron 12 cada uno para Oklahoma City. Los Thunder terminaron con una ventaja de 57-25 en puntos anotados por los suplentes, además de una ventaja de 27-10 en puntos tras pérdidas de balón.

“Creo que todos jugamos mejor”, dijo el entrenador de los Thunder, Mark Daigneault. “Tenía una confianza tranquila al respecto. No sabía si ganaríamos o perderíamos el partido, pero después de ver el primer encuentro y conocer a mi equipo, estaba bastante seguro de que saldríamos a jugar mejor esta noche”.

Stephon Castle anotó 25 puntos para los Spurs, que también contaron con 22 puntos de Devin Vassell y una actuación estelar de Victor Wembanyama, quien aportó 21 puntos, 17 rebotes, seis asistencias y cuatro tapones.

El tercer partido se juega el viernes en San Antonio.

“Los chicos lo dieron todo esta noche”, dijo Gilgeous-Alexander. “Sabiendo lo que habría significado perder este partido, demostramos una gran energía desde el principio”.

Isaiah Hartenstein, que apenas jugó en el primer partido, anotó 10 puntos y capturó 13 rebotes para los Thunder, que mejoraron su récord a 14-5 tras una derrota esta temporada, y vencieron a los Spurs por segunda vez en siete enfrentamientos.

La victoria no estuvo exenta de consecuencias para los Thunder, que perdieron al base Jalen Williams —quien ya se había perdido seis partidos en estos playoffs por una distensión en el isquiotibial izquierdo— en la primera mitad debido a una recaída de la lesión. Los Thunder afirmaron que se trataba de rigidez muscular, pero incluso eso podría poner en duda su disponibilidad para el viernes.

Los Spurs también sufrieron bajas importantes. San Antonio , que ya no contaba con el base All-Star De’Aaron Fox por molestias en el tobillo, perdió a su reemplazo en el quinteto titular, Dylan Harper, por una lesión en la pierna derecha tras sufrir un par de caídas aparatosas en el tercer cuarto.

El entrenador de los Spurs, Mitch Johnson, no dio ninguna novedad sobre Harper después del partido, aunque señaló que supone «muchísima» presión para los demás cuando su equipo juega con dos bases menos.

“Obviamente, este equipo es tan bueno como cualquiera para provocar pérdidas de balón, así que cuando te faltan algunos de tus principales creadores e iniciadores, eso genera una presión adicional, ya sea sobre a quién poner a jugar, qué jugadas realizar, qué estrategias ejecutar, etc.”, dijo Johnson. “Tendremos que ser más precisos en ese aspecto porque es difícil jugar con el equipo completo contra estos muchachos”.

San Antonio perdía por 11 puntos al descanso y por ocho al comenzar el último cuarto, pero se acercó a 99-97 gracias a un triple desde la esquina de Harrison Barnes a falta de 9:06 para el final.

Los siguientes dos minutos y medio salvaron al Thunder. Una racha de 11-0 de los campeones defensores, que incluyó un triple de McCain a mitad de la racha, amplió la ventaja de OKC a 13 puntos.

Pero los Spurs, en otra noche marcada por las pérdidas de balón y con la recta final disputada sin Fox ni Harper, estaban lejos de rendirse. Wembanyama anotó cerca del aro para poner el marcador 118-113 a falta de 1:25, pero Gilgeous-Alexander consiguió una última canasta para sentenciar el partido y enviar la serie empatada de vuelta a San Antonio.

“Tenemos que ayudar más a nuestros manejadores de balón y cuidar mejor la pelota”, dijo Wembanyama.