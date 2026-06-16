Samaná acogerá la primera edición del “Marina Weekend 2026” del 25 al 28 de junio

Samaná, RD.- Con el objetivo de fortalecer el posicionamiento de Samaná como uno de los principales destinos náuticos del Caribe, Marina Puerto Bahía anunció la celebración de la primera edición de Marina Weekend 2026, un encuentro que combinará competencias deportivas, experiencias recreativas y actividades sociales vinculadas al mar del 25 al 28 de junio en la Bahía de Samaná.

La iniciativa reunirá a pescadores deportivos, veleristas, propietarios de embarcaciones, navegantes y visitantes nacionales e internacionales en una programación diseñada para promover el turismo náutico y destacar las condiciones naturales que ofrece la costa nordeste de República Dominicana para el desarrollo de esta actividad.

Como parte de su agenda deportiva, Marina Weekend 2026 integrará dos de los principales eventos náuticos del país. El primero será el Puerto Bahía Open, torneo de pesca deportiva celebrado desde 2010 y considerado una de las competencias emblemáticas de la marina.

El segundo será la Bannister’s Cup, una nueva regata de vela crucero avalada por la Asociación Dominicana de Veleros de Crucero (ADVELCO), creada con el propósito de elevar el nivel competitivo de este deporte y atraer participantes nacionales e internacionales.

La organización informó que la nueva regata forma parte de una visión de largo plazo para fortalecer la presencia de República Dominicana dentro del circuito de vela del Caribe y consolidar a Samaná como un punto de referencia para competencias náuticas de alcance regional.

Además de las actividades deportivas, el programa incluirá un Cruising Rendezvous, concebido como un encuentro para embarcaciones y aficionados a la navegación recreativa, así como experiencias gastronómicas y de entretenimiento dirigidas a participantes e invitados.

La agenda social tendrá como uno de sus principales atractivos la presentación de la agrupación española A Dos Velas, que ofrecerá un concierto frente al mar el sábado 27 de junio.

La banda interpretará algunos de sus temas más conocidos, entre ellos Con la gente que me gusta, Qué tal te va sin mí, Cosas pequeñas y Abrázame, en una velada diseñada para complementar la experiencia náutica del evento.

Asimismo, los asistentes podrán disfrutar de una experiencia de coctelería premium de Ron Brugal en Azimut Café, sumándose a una propuesta que combina deporte, entretenimiento y estilo de vida alrededor del mar.

Ubicada en una de las bahías más importantes del Caribe, Marina Puerto Bahía cuenta con infraestructura especializada para embarcaciones, aguas protegidas para la navegación y una ubicación estratégica para el desarrollo de actividades náuticas, condiciones que la han convertido en uno de los principales centros de esta industria en República Dominicana.

Con la creación de Marina Weekend, Puerto Bahía busca continuar fortaleciendo la oferta turística de Samaná y contribuir al crecimiento del turismo náutico, un segmento con creciente relevancia para la diversificación del sector turístico nacional.

Marina Weekend 2026 cuenta con el respaldo del Ministerio de Turismo de la República Dominicana, Grupo Propagás, Bancalari Corredores de Seguros, Banco BDI, Hipermercados Olé, IBI Yachts, IBC Shipyard, Banreservas, Ron Brugal, Motomarina, AFP Reservas, Automarina, The Bannister Hotel, Cervecería Nacional Dominicana, Arajet Airlines, True Experience DR, Forno Bravo y Abordo Magazine.