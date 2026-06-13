Los Spurs impiden que los fanáticos de los Knicks compren entradas para el partido de esta noche

Los San Antonio Spurs impusieron una restricción de entradas para los partidos de las Finales de la NBA en un intento de evitar que los aficionados neoyorquinos inunden el Frost Bank Center, lo que ha provocado la indignación tanto de los políticos de la Gran Manzana como de los aficionados de los Knicks.

Los fieles seguidores de los Knicks que intentan conseguir entradas para el quinto partido de esta noche, que podría darle a Nueva York su primer título de la NBA en 53 años, se encuentran con una advertencia de Ticketmaster.

“El Frost Bank Center está ubicado en San Antonio, Texas. La venta de entradas para este evento estará restringida a clientes que residan en un radio de 240 kilómetros (150 millas) del Frost Bank Center”, dice la nota.

La residencia se determinará según la dirección de facturación de la tarjeta de crédito. Los pedidos de residentes que se encuentren fuera de un radio de 240 kilómetros (150 millas) del Frost Bank Center serán cancelados sin previo aviso y se reembolsará el importe.

A esto hay se agrega, que existe un límite de 4 entradas por transacción a través de la plataforma.

Un aficionado de los Knicks que se topó con el intento de prohibir la entrada a los asistentes que viven a más de 240 kilómetros del estadio de Texas dijo que nada le impediría entrar.

El hombre, originario de Nueva Jersey y residente actual de California, que se identificó como Kyle G., pensó que estaba obteniendo un trato justo cuando intentó comprar una entrada a través de Ticketmaster.

“Anoche lo comprobé… La entrada costaba 1.100 dólares”, declaró el abogado de 39 años al periódico The Post.

“Llegas al final y dice: ‘Debido a restricciones del estadio y del equipo, si tu código postal de facturación no está dentro de un radio de 240 kilómetros del estadio, cancelarán la entrada y te reembolsarán el dinero’. Así que dije: ‘De acuerdo, iré a otro sitio’”, comentó.

“No me van a dejar fuera”, afirmaron los fieles seguidores de los Knicks.

Otro aficionado de los Knicks viajó 40 horas desde Australia para asistir al quinto partido, solo para aterrizar en Los Ángeles y encontrar una nota de Ticketmaster cancelando su pedido.

“Volé desde Melbourne, Australia, y compré mis billetes antes de salir de casa”, declaró Brad Schultz, que trabaja en marketing, al periódico The Post.

“Cuando aterricé, revisé mis correos electrónicos para confirmar si aún tenía mis boletos. Y sí, me llegó la confirmación de que los habían cancelado porque el vuelo estaba, creo, a unas 150 millas de San Antonio.”

“Se me cayó el alma a los pies en cuanto leí el correo electrónico que decía: ‘Tu billete ha sido cancelado’. No tenía nada”, dijo Schultz, de 25 años. “Pensé: ¿Viajo hasta aquí para que me cancelen el billete y no pueda ir?”.

Según contó, compró otra entrada en el mercado secundario a un abonado de los Spurs.

La entrada más barata para el partido, a primera hora del sábado, costaba poco más de 1.000 dólares, mientras que el asiento más caro para este partido potencialmente histórico rondaba los 43.000 dólares.

La restricción de entradas, informada inicialmente por TMZ, se produjo apenas unas horas después de que The Post revelara que el 45% de las entradas en el mercado de reventa de TickPick para el crucial Juego 5 fueron compradas por aficionados de Nueva York y Nueva Jersey, según datos de la compañía.

Quienes ya hayan comprado una entrada podrían quedarse sin ella, ya que Ticketmaster ha declarado que a todos los compradores de fuera de la ciudad se les reembolsará el importe de las entradas y se cancelarán sin previo aviso.

La restricción se implementó antes del viernes por la noche, según informaron los Spurs.

“La restricción de 240 kilómetros (150 millas) que se implementó durante los playoffs se mantiene vigente durante las Finales de la NBA”, declararon los Spurs al New York Post. “Esto nos permite seguir dando prioridad a los aficionados locales de San Antonio, Austin y las comunidades aledañas”.

Los aficionados al baloncesto se indignaron por la flagrante falta cometida durante la fiesta.

“Así que al fanático de los Spurs de toda la vida que se mudó a otro lugar de nuestro enorme estado se le prohíbe la entrada. El fanático de los Knicks que presiente que esta noche será histórica no puede ir. Esto es una estupidez”, escribió el locutor de radio Mark Davis en X.

“Eso es una tontería. Los Spurs tienen miedo y saben que van a perder, así que recurren a estas tácticas. Compórtense como adultos”, escribió el usuario Pebbles.

“¿Esto no puede ser real? ¿Esto es siquiera legal?”, escribió el autor y residente de Nueva Jersey, Phil Ruzzo, en X.

Incluso la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dio la voz de alarma.

“¿Los fanáticos de los Knicks finalmente están a un juego del campeonato y su recompensa es que les cancelen sus boletos? Miles de neoyorquinos compraron boletos, reservaron vuelos e hicieron planes de buena fe. Ticketmaster y los Spurs deberían revertir esta decisión y permitir que los fanáticos que compraron esos asientos los conserven. Hasta entonces, en nombre de los fanáticos de los Knicks en todo el mundo, protesto”, escribió Hochul en una publicación de X.

La presidenta del Consejo Municipal de Nueva York, Julie Menin, denunció las tácticas excluyentes en el mercado de entradas.

“Esto viola todos los principios fundamentales de la ley de protección al consumidor. Los aficionados pagaron por las entradas, reservaron vuelos y hoteles, e hicieron planes de viaje de buena fe. Cancelar esas entradas a posteriori genera serias dudas sobre la confianza depositada en el cliente y la equidad básica. Ningún aficionado debería ser castigado por querer animar a su equipo”, escribió en X.

“Y para que quede claro: los Knicks ganan en 5 partidos”, añadió.

Los Spurs, en su último intento tras la milagrosa victoria de los Knicks en el cuarto partido, trataron de animar a su desmoralizada afición regional con un comunicado el viernes, ante la gran cantidad de seguidores de los Knicks que se esperaban en el partido, posiblemente decisivo.

“Estamos entusiasmados con la energía y el apoyo que nuestros aficionados nos han brindado a lo largo de estas Finales y esperamos con ansias el quinto partido”, dijo la organización.

“Las entradas pueden transferirse o revenderse varias veces después de su compra inicial a través de diversos canales”, continuaba el comunicado, según informó News 4 San Antonio. “Por eso, la ubicación del comprador original, según la dirección de facturación, no siempre refleja necesariamente quién asiste finalmente al partido”.

“A lo largo de la temporada, los playoffs y las finales, hemos animado a los abonados a que, siempre que sea posible, conserven las entradas en manos de los aficionados de los Spurs”, rezaba el comunicado.

Sin embargo, algunos usuarios de las redes sociales señalaron que la restricción de residencia se ha mantenido vigente durante todos los playoffs debido al dominio de los aficionados de los Knicks en las canchas locales de los oponentes.

En la segunda ronda, los Philadelphia 76ers intentaron impedir la entrada de los aficionados de los Knicks al Xfinity Mobile Arena , e incluso su estrella, el pívot Joel Embiid, les rogó a los lugareños que conservaran sus entradas.

Los Cleveland Cavaliers, a quienes los Knicks barrieron en las Finales de la Conferencia Este, también intentaron, sin éxito, mantener la ventaja de jugar en casa, retirando los asientos a pie de cancha del conocido aficionado de los Knicks, Fat Joe, en el Rocket Arena para el cuarto partido.

Fuente: New York Post