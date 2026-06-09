Los Spurs ganan el primero a los Knicks con Donald Trump como espectador

NUEVA YORK (AP) — Victor Wembanyama consigue su primera victoria en las Finales de la NBA, y los New York Knicks de repente tienen mucho trabajo por delante para poner fin a su sequía de campeonatos de 53 años.

Wembanyama anotó 32 puntos, capturó ocho rebotes y repartió seis asistencias, llevando a los San Antonio Spurs a una victoria por 115-111 el lunes por la noche que redujo la ventaja de los Knicks a 2-1 en la serie al mejor de siete partidos.

San Antonio está intentando protagonizar una remontada sin precedentes en las Finales de la NBA, y Wembanyama, de 2,24 metros de altura y con su amplio repertorio de habilidades, hace que todo parezca posible.

“Estoy seguro de que Victor tiene numerosas fuentes de motivación”, dijo el entrenador de los Spurs, Mitch Johnson. “No creo que ninguno de nosotros esté sorprendido ni espere otra cosa que una gran actuación”.

Los Spurs infligieron a los Knicks su primera derrota en 46 días y potencialmente salvaron su temporada ante un público en el Madison Square Garden que incluía al presidente Donald Trump .

Los Knicks vieron interrumpida su racha de 13 victorias consecutivas, la segunda más larga en la historia de los playoffs de la NBA, y perdieron la oportunidad de acercarse a su primer título desde 1973. Su derrota anterior se produjo el 23 de abril, cuando cayeron por un punto ante los Atlanta Hawks. Ganaron los siguientes tres partidos contra Atlanta, barrieron a Filadelfia y Cleveland, y se llevaron los dos primeros encuentros contra los Spurs.

La racha desató la locura en Nueva York, con ruidosas fiestas para ver los partidos, aficionados que pagaban sumas exorbitantes por las entradas y el lema «Los Knicks ganan en cuatro partidos» convirtiéndose en un saludo diario en las calles, los vagones del metro y los lugares de trabajo.

Pero Wembanyama y los Spurs pusieron fin a la racha y arruinaron el primer partido de las Finales de la NBA que los Knicks jugaban en casa desde 1999.

“En casa, realmente se siente como jugar seis contra cinco. Aquí, se siente como jugar cinco contra seis”, dijo Wembanyama. “Esto demuestra de qué están hechos los equipos”.

El entrenador de los Knicks, Mike Brown, se quejó de la ventaja de 24-8 de los Spurs en intentos de tiros libres en la segunda mitad.

“Les digo a los muchachos que es una serie de siete partidos por algo”, dijo Brown. “Son un gran equipo. Están bien entrenados. Tienen un jugador emblemático. No va a ser fácil”.

Stephon Castle y De’Aaron Fox anotaron canastas decisivas en los últimos minutos, lo que permitió a los Spurs evitar caer en una desventaja de 3-0, de la que ningún equipo de la NBA ha podido escapar. Ahora pueden empatar la serie el miércoles por la noche y tienen asegurado otro partido en casa, ya que el quinto encuentro está programado para el sábado.

Castle terminó con 23 puntos, dando a los Spurs el pistoletazo de salida en su búsqueda por convertirse en el primer equipo en ganar las Finales de la NBA tras perder los dos primeros partidos en casa.

Jalen Brunson anotó 32 puntos y OG Anunoby 28 para los Knicks.

Los aficionados que soportaron largas colas para entrar con las medidas de seguridad adicionales en vigor —y algunos que pagaron sumas de cinco cifras por la oportunidad de hacerlo— disfrutaron de un partido emocionante y de ida y vuelta, ya que las Finales de la NBA regresaron al Madison Square Garden por primera vez en 27 años.

Wembanyama, cuya pérdida de balón al final del segundo partido le costó caro a los Spurs, no cometió muchos errores el lunes. Anotó 10 puntos en el último cuarto, lo que ayudó a San Antonio a conseguir la ventaja suficiente para resistir el último intento de remontada de Brunson.

Minutos después de que Trump fuera abucheado ruidosamente durante el himno nacional, los Spurs tuvieron un comienzo ideal. Wembanyama anotó sus dos primeras canastas con mates y lograron una ventaja de dos dígitos a los cuatro minutos y medio de juego. San Antonio encestó nueve de sus primeros once tiros, con los Knicks y sus aficionados frustrados por los árbitros y el juego descuidado del equipo local, y lideraba 33-22 al final del primer cuarto.

El público del Garden no empezó a vibrar de verdad hasta que el triple de Anunoby culminó una racha de 11-2 que redujo la diferencia a 40-38. Los Knicks consiguieron su primera ventaja de la noche con un tiro de Brunson desde 26 pies, como parte de una gran racha para finalizar la primera mitad. Nueva York ganaba 64-57 al descanso.

Pero los Spurs volvieron a ponerse por delante en el tercer cuarto y lideraban 111-104 con un triple de Castle a falta de 1:53 para el final. Castle cerró la anotación con dos tiros libres a 6,8 segundos del final, después de que un triple de Anunoby redujera la diferencia a dos.

Los Knicks habían acumulado enormes diferencias de puntos durante su arrasador avance en los playoffs de la Conferencia Este, y luego fueron lo suficientemente buenos en los dos partidos en San Antonio. Esta vez, un pésimo comienzo en el último cuarto los dejó demasiado atrás.

Un público repleto de estrellas, entre las que se encontraban Derek Jeter y Eli Manning, campeones de equipos neoyorquinos en otros deportes, esperaba ver a los Knicks acercarse a su tercer título de la NBA. Pero con Karl-Anthony Towns limitado a 11 puntos y Mikal Bridges con problemas de faltas, un equipo que había sido tan potente en la postemporada tuvo dificultades durante largos tramos del partido.