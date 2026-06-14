Los New York Knicks se coronan campeones de la NBA tras 53 años de espera

SAN ANTONIO.-Jalen Brunson anotó 45 puntos, incluyendo 13 consecutivos para Nueva York en el último cuarto, y los Knicks vencieron a los San Antonio Spurs 94-90 en el quinto partido de las Finales de la NBA el sábado por la noche, para coronarse campeones por primera vez desde 1973.

El propietario James Dolan ni siquiera esperó a que le entregaran el premio chapado en oro de 13,6 kilogramos (30 libras). Lo agarró y lo alzó hacia el cielo con un grito.

“¡Quiero decirle algo a Nueva York!”, gritó Dolan. “¡Hola, Nueva York! ¡Siento mucho que hayamos tardado tanto! Pero aquí estamos, ¡y espero que no vuelva a tardar tanto!”

Los Knicks ganaron la serie 4-1, remontando desventajas de dos dígitos en sus cuatro victorias. La desventaja fue de 16 puntos. Brunson y los Knicks nunca se inmutaron.

“No tengo palabras”, dijo Brunson durante la celebración en la cancha. “Es todo lo que siempre soñé”.

Brunson, como no podía ser de otra manera, cerró el partido con broche de oro. Estableció un récord de los Knicks de puntos en un partido de las finales; el anterior era de 38 puntos, logrado por Willis Reed contra Los Angeles Lakers en el tercer partido de la serie de 1970. Ahora pertenece al base zurdo que cambió el rumbo de la franquicia cuando llegó hace cuatro años.

Mikal Bridges y Josh Hart —los otros dos integrantes del trío “Nova Knicks”, que también incluye a Brunson, tres jugadores que fueron campeones de la NCAA en Villanova y se unieron en Nueva York para intentar hacer lo mismo— anotaron un total de 27 puntos. Bridges anotó 14 y Hart 13.

“No sé qué siento”, dijo Brunson. “Estoy asombrado. Siempre que alguien nos daba por vencidos, encontrábamos la manera de recuperarnos y hacer algo al respecto”.

Dylan Harper anotó 25 puntos para los Spurs, que también contaron con 19 puntos, 14 rebotes y cinco tapones de Victor Wembanyama.

Los Knicks mejoraron su récord a 4-0 en oportunidades de cerrar partidos esta temporada, ganándolos todos como visitantes. Sin embargo, no se sentía como jugar fuera de casa, sobre todo con miles de fieles neoyorquinos que habían viajado a Texas para presenciar un momento que se había gestado durante 53 años.

Nueva York estuvo a punto de conseguir el título al remontar una desventaja de 29 puntos en el cuarto partido para ganar 107-106 con una canasta de OG Anunoby a falta de 1,2 segundos el miércoles por la noche. Fue la mayor remontada en la historia de las Finales de la NBA y la mayor remontada en cualquier partido de esta temporada, ya sea de la temporada regular o de los playoffs.

En comparación, una remontada de 16 puntos en este partido parecía fácil.

El partido siguió el mismo guion en los primeros minutos que todos los demás de la serie, con los Spurs tomando una ventaja de dos dígitos en el primer cuarto y luego desperdiciando la mayor parte de ella en el segundo cuarto.

Los Spurs se convirtieron en el primer equipo en la era de la narración jugada a jugada, que comenzó en la temporada 1996-97, en liderar cinco partidos de las finales por 10 puntos o más en el primer cuarto.

Los Knicks simplemente no lograban encestar, fallando 16 de sus primeros 18 intentos y sus primeros 11 tiros de dos puntos. Incluso hubo un momento en el segundo cuarto en el que Wembanyama tenía más bloqueos (cinco) que tiros anotados por los Knicks (cuatro). La ventaja de San Antonio llegó a ser de hasta 10 puntos en el primer cuarto y de hasta 16 en el segundo.

Por supuesto, nada de eso importó mucho. Como siempre, los Knicks remontaron.

Una racha de 22-9 en el segundo cuarto acercó a Nueva York a tres puntos, antes de que Devin Vassell anotara justo antes del final del primer tiempo para darle a San Antonio una ventaja de 42-37 al descanso.

Y eso puso el broche de oro a unos primeros 24 minutos marcados por la ineptitud ofensiva o la destreza defensiva, según se mire. Los 79 puntos combinados en la primera mitad fueron la menor cantidad en un partido de las finales desde el séptimo partido entre Lakers y Celtics en 2010, y el 31,8% de acierto en tiros de campo combinado de los Knicks y los Spurs fue el más bajo en la primera mitad de un partido de las finales en la era de la narración jugada a jugada.

Brunson ganó dos títulos de la NCAA con Villanova, ambos en Texas: el de 2016 en Houston y el de 2018 en San Antonio, a pocos kilómetros del estadio que es la sede de los Spurs.

Un triplete tejano de títulos, y este fue sin duda el más dulce de todos.

Fuente: AP