Los Knicks completan una remontada histórica de 29 puntos y vencen a los Spurs

NUEVA YORK (AP) — Una remontada histórica, culminada con lo que podría pasar a la historia como una jugada legendaria.

El largo camino de regreso a la cima de la NBA está casi completo para los New York Knicks, y el paso que dieron el miércoles por la noche fue inolvidable.

Los Knicks remontaron una desventaja de 29 puntos y se colocaron al borde de su primer campeonato desde 1973 al vencer a los San Antonio Spurs por 107-106 en el cuarto partido de las finales con una canasta de OG Anunoby a falta de 1,2 segundos.

“Ese tiene que ser el tiro más emblemático en la historia del baloncesto de Nueva York”, dijo el entrenador de los Knicks, Mike Brown.

Sin duda, ocupa un lugar destacado en la lista, tan alto como el salto que dio Anunoby cuando el triple de Jalen Brunson rebotó en la parte delantera del aro, estirando la mano derecha para introducirlo suavemente en la canasta.

“Es un regalo de Dios”, dijo Karl-Anthony Towns, pívot de los Knicks.

Los Knicks, que solo tienen dos títulos en sus 80 años de historia y ni siquiera habían llegado a las Finales de la NBA desde 1999, tienen una ventaja de 3-1 y tres oportunidades para ganar la serie al mejor de siete, comenzando con el quinto partido el sábado por la noche en San Antonio.

Al principio parecía imposible, cuando los Spurs se fueron al descanso con una ventaja de 27 puntos. Pero Brunson ayudó a los Knicks a remontar con 36 puntos y Anunoby terminó con 33.

Los Knicks capearon una tormenta en los playoffs.

Ningún equipo había remontado una desventaja de más de 24 puntos en un partido de las finales, cuando Boston lo hizo contra los Lakers en 2008, desde que la NBA comenzó a registrar jugada a jugada los cuatro cuartos en detalle en 1997. Los Spurs lideraban 81-52 en el tercer cuarto.

“Somos un grupo resiliente. Hemos pasado por mucho”, dijo Anunoby. “Nos hemos recuperado muchas veces cuando íbamos perdiendo. Simplemente perseveramos, capeamos el temporal, sin desanimarnos, enojarnos ni frustrarnos demasiado”.

La única remontada mayor registrada en un partido de playoffs fue la de 31 puntos de Los Angeles Clippers contra Golden State en el segundo partido de una serie de primera ronda en 2019.

“Cuando vas perdiendo por 29 puntos, piensas: ‘Vale, vamos a bajar a 20’. Quedan tres minutos en el tercer cuarto, vamos perdiendo por 18, y piensas: ‘Vamos a bajar a 10’”, dijo el alero Josh Hart.

“En el último cuarto, piensas: ‘Este es el momento de ganar. Cualquier cosa puede pasar’”.

Y así fue.

Los Spurs empezaron de maravilla, pero luego fueron pésimos.

Los Knicks vieron truncada su racha de 13 victorias consecutivas en el tercer partido y parecían encaminarse a una segunda derrota consecutiva durante la primera mitad, cuando Victor Wembanyama y los Spurs lograron la mayor ventaja al descanso de un equipo visitante en las finales.

Pero los jóvenes Spurs, que encestaron 11 de sus primeros 16 triples, se enfriaron en la segunda mitad, anotando solo 3 de 17 intentos desde la línea de tres puntos, mientras que los Knicks los superaron por 58-30.

“Nos vimos obligados a retroceder; fallamos algunos tiros”, dijo el entrenador de los Spurs, Mitch Johnson. “Es decepcionante, por decir lo menos”.

Los fanáticos eufóricos dentro del Madison Square Garden cantaron al unísono «Don’t Stop Believin'» de Journey pocos minutos después de presenciar algo que parecía casi imposible.

Wembanyama anotó 24 puntos y capturó 13 rebotes, pero solo encestó 9 de 25 tiros de campo.

Los equipos visitantes habían ganado los tres primeros partidos, algo que solo había ocurrido dos veces en las finales. San Antonio estaba bien encaminado para lograr su cuarta victoria consecutiva.

Los Knicks cancelan la fiesta para ver el partido y los aficionados no tienen nada que celebrar desde temprano

El presidente Donald Trump no estuvo presente en este partido —sí lo estuvo Taylor Swift— , pero las mismas restricciones en los alrededores del Madison Square Garden se mantuvieron igual que cuando asistió al tercer partido. Esto enfureció a los Knicks, quienes decidieron cancelar sus planes de organizar una fiesta para ver el partido al aire libre fuera del estadio.

Dentro del edificio, durante la primera mitad, los anfitriones tampoco tenían muchos motivos para estar contentos.

Pero los Knicks se dieron una oportunidad al limitar a los Spurs a 14 puntos con un 4 de 20 en tiros de campo en el tercer cuarto, utilizando una racha de 13-0 para volver a meterse en el partido y reducir la diferencia a 90-75 al comienzo del último cuarto.

Estos Knicks, que remontaron una desventaja de 22 puntos en el último cuarto contra Cleveland en el primer partido de las finales de la Conferencia Este, simplemente no se rinden. Incluso cuando la remontada parecía en vano, cuando Stephon Castle recibió una falta después de que los Knicks se pusieran por delante y anotó dos tiros libres para que San Antonio volviera a estar arriba a falta de 30 segundos, los Knicks aún tenían fuerzas para una última remontada.

Dylan Harper anotó 21 puntos, mientras que De’Aaron Fox y Devin Vassell aportaron 18 cada uno para los Spurs, quienes intentarán recuperarse y forzar un sexto partido en Nueva York el próximo martes. Solo un equipo —Cleveland en 2016— ha remontado un déficit de 3-1 en las finales.

“Creo que empezó antes (del último cuarto)”, dijo Wembanyama sobre el bajón de los Spurs. “No puedo explicarlo bien ahora mismo. No lo sé… Claramente no teníamos mucha hambre de victoria en la segunda mitad”.

Los aficionados abuchearon a Wembanyama cuando salió a la cancha a calentar aproximadamente una hora antes del partido, y los Knicks intentaron jugar sucio con él. Mitchell Robinson fue sancionado con una falta flagrante por golpearlo por encima de los hombros, y José Alvarado recibió una revisión por una falta flagrante tras golpearlo por debajo del cinturón.

Wembanyama, a quien también le pitaron una falta flagrante, se defendió bien contra los Knicks, pero lamentará los dos tiros libres que falló a falta de 1:47 para el final, con San Antonio ganando 104-103.

Los Spurs se pusieron arriba 12-2, logrando una ventaja de dos dígitos en el primer cuarto de los cuatro partidos. Continuaron dominando y lideraban 41-22 al final del primer cuarto, para luego ampliar la ventaja a 57-32 cuando un triple de Julian Champagnie les dio un 11 de 16 en tiros de tres puntos.