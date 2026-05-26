Knicks regresan a las Finales de la NBA por primera vez desde 1999

Los Knicks de Nueva York regresan a las Finales de la NBA por primera vez desde 1999 tras vencer a los Cavaliers por 130-93 el lunes por la noche, completando así una barrida en las finales de la Conferencia Este.

Tras un comienzo fulgurante de los Cavaliers, los Knicks reaccionaron rápidamente con un ataque a pleno rendimiento y ampliaron la ventaja a 12 puntos al final del primer cuarto, gracias a un ataque de transición demoledor.

Esa ventaja parecía aumentar con cada minuto que pasaba, ya que los Cavaliers nunca fueron capaces de reducir la diferencia a un solo dígito.

Los Knicks han ganado ahora 11 partidos seguidos después de ir perdiendo 2-1 contra los Hawks en la primera ronda tras dos derrotas por un punto.

Y al igual que contra Atlanta y Filadelfia, el resultado final nunca estuvo en duda en una masacre a domicilio.

Mientras que las celebridades de los Knicks llegaron en masa al Rocket Arena en Cleveland , otros fanáticos celebraron en una fiesta para ver el partido en Radio City.

Es la primera vez que los Knicks llegan a las Finales de la NBA desde 1999, cuando perdieron contra los Spurs, tras 27 años de frustración y decepción.

Karl-Anthony Towns terminó con 19 puntos y 14 rebotes, OG Anunoby sumó 17 puntos, Landry Shamet 16 y Jalen Brunson y Mikal Bridges 15 cada uno.

Por los Cavaliers, Donovan Mitchell terminó con 31 puntos, pero los 15 puntos de Evan Mobley y los 12 de James Harden -que llegó a Cleveland este invierno con el único objetivo de competir este año por el anillo- no fueron suficientes para resistir el vendaval.

Los Knicks ahora esperan al ganador de la serie entre los Spurs y el Thunder, con la final de la Conferencia Oeste empatada a 2-2.

Las finales de la NBA comienzan el 3 de junio.