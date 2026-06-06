Karl-Anthony Towns lidera el segundo triunfo de los Knicks y desata la locura en Nueva York

Karl-Anthony Towns volvió a ser determinante y lideró a los Knicks de Nueva York a una dramática victoria 105-104 sobre los Spurs de San Antonio, resultado que colocó a la franquicia neoyorquina a solo dos triunfos de conquistar su primer campeonato de la NBA en 53 años.

El pívot dominicano registró 21 puntos, 13 rebotes y 4 asistencias, consolidándose como una de las figuras clave de una escuadra que ha ganado 13 partidos consecutivos, la segunda racha más larga en la historia de los playoffs de la NBA.

A pesar de verse limitado por problemas de faltas durante gran parte de la segunda mitad, Towns dominó ambos lados de la cancha y terminó con un diferencial positivo de +11 en sus 34 minutos de acción. Su desempeño fue fundamental para que los Knicks tomaran ventaja de 2-0 en las Finales.

“Me alegra encontrar la manera de ganar. Lo que me preocupa es el resultado del equipo, que es ganar”, expresó Towns tras el encuentro. “Este equipo se apoya mutuamente. Cuando llegan las dificultades, nos unimos aún más”.

La victoria se definió en los segundos finales cuando Jalen Brunson encestó un tiro libre con 9.5 segundos por jugar, luego de una pérdida de balón de Victor Wembanyama. Brunson terminó con 20 puntos, misma cantidad que aportó Mikal Bridges.

El resurgir de Towns ha sido uno de los factores determinantes en la extraordinaria postemporada de los Knicks. Tras una temporada regular irregular, el dominicano elevó significativamente su nivel desde la primera ronda de los playoffs, luego de ajustes realizados por el entrenador Mike Brown para aprovechar mejor sus fortalezas ofensivas.

“Mi trabajo es adaptar el sistema a mis jugadores”, explicó Brown. “Si tienes un gran jugador, debes hacer ajustes adicionales para sacar lo mejor de él”.

La actuación de Towns desató la euforia en Nueva York. Miles de aficionados celebraron en las calles cercanas al Madison Square Garden tras la victoria, conscientes de que su equipo está más cerca que nunca de romper una sequía de más de cinco décadas sin títulos.

La serie se trasladará ahora a Nueva York para el tercer partido, programado para el lunes por la noche en el Madison Square Garden, donde los Knicks buscarán dar otro paso hacia un campeonato que la ciudad espera desde 1973.

Por Roberto Tiburcio