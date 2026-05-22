Josh Hart y Karl-Anthony Towns ponen a los Knicks a dos victorias de las Finales de la NBA

Nueva York — Josh Hart anotó 26 puntos y Karl-Anthony Towns aportó 18 unidades y 13 rebotes para guiar a los Knicks de Nueva York a una victoria 109-93 sobre los Cleveland Cavaliers, con la que colocaron la serie 2-0 rumbo a su primera aparición en las Finales de la NBA desde 1999.

Jalen Brunson sumó 19 puntos y repartió 14 asistencias, mientras que Mikal Bridges también contribuyó con 19 tantos en la novena victoria consecutiva de los Knicks en la postemporada. Se trata de la racha más larga desde que los Celtics de Boston enlazaron 10 triunfos en su camino al campeonato de 2024.

Dos noches después de remontar una desventaja de 22 puntos en el último cuarto, Nueva York volvió a mostrar carácter al firmar una racha de 18-0 en el tercer periodo que les dio ventaja de 71-53 y el control definitivo del encuentro.

Los aficionados corearon “¡Knicks en cuatro!” en los minutos finales, cuando los titulares ya descansaban en el banquillo.

Por los Cavaliers, Donovan Mitchell anotó 26 puntos y James Harden agregó 18. Cleveland deberá intentar remontar un déficit de 0-2 por segunda ronda consecutiva.

El tercer partido se disputará el sábado en su casa.