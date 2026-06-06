Fallece el fotoreportero Franklin Guerrero tras larga batalla contra el cáncer

Santo Domingo.- El reconocido fotoreportero Franklin Guerrero falleció este viernes mientras recibía asistencia médica en el Centro de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telemedicina (Cedimat), en la capital dominicana.

Guerrero libraba desde hace años una dura batalla contra el cáncer, enfermedad que finalmente apagó su vida, dejando un vacío en el periodismo gráfico nacional.

Con una extensa trayectoria en los medios de comunicación, se consolidó como uno de los reporteros gráficos más respetados del país.

Su lente documentó durante décadas los principales acontecimientos de la República Dominicana, especialmente en las áreas judicial, política y de sucesos, convirtiéndose en testigo visual de momentos clave de la historia reciente.

Además de su labor en la prensa escrita y televisiva, Guerrero se destacó por su participación en la sección “Foto-Crónica de la Semana”, transmitida en el programa de investigación N Investiga, bajo la conducción de la periodista Nuria Piera.

El gremio periodístico y comunicacional lamenta profundamente su partida, resaltando su profesionalismo, compromiso y el legado que deja a las nuevas generaciones de reporteros gráficos.

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles sobre las honras fúnebres.