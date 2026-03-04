Equipo dominicano vence a Detroit en juegos de exhibición rumbo al Clásico Mundial

La República Dominicana no decepcionó en su debut de juegos de exhibición camino al Clásico Mundial, luego de aplastar por marcador de 12 vueltas por 4, al compás de 19 imparables, entre los que destacaron tres vuelacercas consecutivos que acentuaron un rally de cinco vueltas producidas en el cuarto episodio por parte de los dueños de casa.

Juan Soto, Manny Machado y Junior Caminero se combinaron para despachar tres jonrones seguidos y poner a vibrar el Estadio Quisqueya Juan Marichal, el cual recibió por primera vez a su selección de béisbol que iniciará la ruta hacia la corona del Clásico Mundial el próximo 6 de marzo cuando enfrente a Nicaragua.

La euforia del público presente acentuó un partido que, a pesar de no tener peso para una tabla de posiciones, sí tiene un significado histórico para el país que durante 20 años había ansiado tener la oportunidad de ver a sus estrellas uniformarse en su territorio.

Entre los jugadores más destacados del encuentro estuvieron Fernando Tatis Jr., quien se fue de 3-3 con 2 remolcadas y 1 anotada, así como una transferencia. Juan Soto, quien despachó 2 hits en 4 turnos, incluido cuadrangular, 3 impulsadas y 1 anotada, Manny Machado de 2-1 con jonrón, carrera remolcada y 2 anotadas, Junior Caminero quien dio 4 hits en 4 apariciones al plato, incluido vuelacercas, una impulsada y 2 anotadas.

Por los Detroit Tigers, Kevin McGonigle se fue perfecto con jonrón y 2 hits más en 3 turnos, 3 impulsadas y 2 anotadas fue el hombre más destacado por la ofensiva.

¿Cómo anotaron?

El equipo dominicano tuvo un inicio complicado, viéndose debajo desde el primer lanzamiento del encuentro, el cual fue devuelto para jonrón por parte de McGonigle frente a los lanzamientos de Luis Severino.

Los Tigers pondrían el marcador 3-0 con 2 anotaciones más en la parte alta del segundo episodio, ante lo cual los dominicanos ripostarían en la misma entrada con tres anotaciones para igualar el encuentro.

Severino salió del montículo tras 2 episodios de 5 hits, 3 vueltas limpias permitidas y 2 ponches.

Detroit volvió a tomar el control en el cuarto inning con una carrera sucia que fue a la cuenta de Dennis Santana. Fue entonces cuando la ofensiva dominicana explotara con 5 carreras, encabezada por los 3 jonrones consecutivos de Soto, Machado y Caminero.

Ganando 8 vueltas por 4, los dominicanos volverían a anotar 3 carreras en la parte baja del quinto episodio y una más en la parte baja del sexto.

Próximo compromiso

La República Dominicana y los Tigers se reencontrarán para un segundo partido este miércoles 4 de marzo en el mismo escenario, a partir de las 3:05 P.M. (2:05 P.M. hora del Este de los EE.UU.).

Tras ese segundo encuentro, los dominicanos partirán hacia Miami para continuar su preparación en el loanDepot Park, antes de su debut en el Clásico Mundial de Béisbol contra Nicaragua el viernes 6 de marzo.

