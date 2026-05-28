Dedican mural urbano al baloncestista mocano Andersson García

Moca, Espaillat.-En un emotivo acto cargado de orgullo comunitario y reconocimiento al talento deportivo, fue presentado un mural de arte urbano dedicado al destacado baloncestista mocano Andersson García, en el sector Viejo Puerto Rico, de este municipio de Moca.

La obra artística, auspiciada por el Ayuntamiento de Moca, resalta uno de los momentos más emblemáticos de la fuerza, pasión y entrega del joven atleta dentro de la cancha, dejando plasmado en colores y creatividad el orgullo que representa para la mocanidad y para todo el país.

El mural se ha convertido en un símbolo de inspiración para niños, jóvenes y amantes del deporte, destacando la trayectoria de superación de Andersson García, quien ha logrado abrirse paso en el baloncesto nacional e internacional gracias a su disciplina, perseverancia y talento.

Desde sus inicios en Moca mostró grandes habilidades deportivas que lo llevaron a destacarse en el baloncesto escolar y universitario, logrando posteriormente oportunidades en escenarios competitivos de alto nivel fuera de la República Dominicana.

Su intensidad defensiva, capacidad atlética y entrega en cada partido le han permitido ganarse el respeto de entrenadores, fanáticos y especialistas del baloncesto, representando con orgullo el nombre de Moca y de la República Dominicana en importantes torneos y ligas internacionales.

Durante la actividad, comunitarios y autoridades municipales valoraron el ejemplo positivo que representa Andersson García para la juventud mocana, resaltando que su historia demuestra que con esfuerzo, educación y disciplina es posible alcanzar grandes metas.

“El talento de Andersson García, es motivo de orgullo para nuestra ciudad. Este mural representa el reconocimiento a un joven que ha llevado el nombre de Moca en alto y que sirve de inspiración para las nuevas generaciones”, expresaron representantes municipales presentes en el acto.

El arte urbano dedicado al destacado atleta también busca promover los valores del deporte, la sana convivencia y el desarrollo cultural en los barrios y comunidades del municipio.

Andersson García es considerado uno de los jugadores dominicanos con mayor proyección internacional en los últimos años; debutó como profesional en 2025 con los Marineros de Puerto Plata de la Liga Nacional de Baloncesto, donde fue galardonado como Novato del Año.

El jugador hizo historia recientemente al convertirse en el decimocuarto dominicano en debutar en la NBA. En marzo de 2026, fue contratado por los Utah Jazz mediante un acuerdo de 10 días.

Durante ese período, disputó cinco partidos en los que dejó una grata impresión. Destacó especialmente en un encuentro frente a los Milwaukee Bucks, donde jugó los 48 minutos reglamentarios completos y registró 7 puntos, 11 rebotes y 6 asistencias.

Por Luis Ramón López