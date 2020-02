Experto analiza el impacto de las redes sociales en la sociedad de hoy

Nueva York.- El Ing. Charles Milander experto en tecnología y redes sociales recomendó que las personas deben de escribir sus “huellas digitales” antes de que otros lo hagan por ellos, dejando la timidez para publicar sobre su vida social ya que de no hacerlo otras personas lo harán por ella.

Explica que el uso de las diferentes tecnología ha derivado en el surgimiento de una patología, de una adicción cuasi colectiva al uso de los celulares a tal grado que innumerables personas

duermen literalmente con estos a subienda o no de que las ondas que generan pueden generar cáncer en el cerebro, por lo que recomendó el uso del bluetooth o el menos dañino audífono, recomendando que a la persona cuando se vaya a dormir ponga el celular en modo de avión.

Al participar como invitado especial en el programa “Hablemos de Soluciones” que se produce en la plataforma digital Visión Global TV, consideró que las personas en la actualidad se han convertidos en parte de una generación digital y dentro de esos parámetros afecta las relaciones familiares a tal punto que inciden en el aumento de la violencia doméstica, recomendando facilitar la clave de su aparato móvil a la pareja para evitar los recurrentes conflictos. Una segunda recomendación es no hablar con extraños en las redes.

El también experto en mercadotecnia, comentarista en cadenas nacionales e internacionales advirtió que muchos padres no ponen el cuidado debido cuando le entregan un celular, tableta o computadora a un niño, joven o adolescente porque no le dan seguimiento a lo que está pasando con la utilización de esos equipos por parte de sus hijos, recordándoles la elevada estadística de pederastas que abusan en la internet con los niños, dándose la posibilidad de que si los niños no son supervisados corren el riesgo de ser atacados por los desviados.

Al responder pregunta de la productora y conductora del espacio virtual produce y conduce la licenciada Francia Mendoza que recordó la existencia de varias aplicaciones destinadas a la vigilancia permanente de los hijos para protegerlos de los pedófilos que son totalmente gratis su instalación y que ofrece informaciones inmediatas del accionar de los hijos.

Al analizar las partes positivas de las redes sociales y el auge de la comercialización de estos recomendó proveerle valor a esta identificando la audiencia y el servicio que se quiera ofrecer generando un crecimiento de seguidores derivando en el inicio de colocación de publicidad.

