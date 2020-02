Definen fructífera participación de RD en Conferencia de Cruceros

Santo Domingo, RD.- La participación de República Dominicana en la recién Conferencia PAMAC en la Cumbre del Consejo Asesor de Miembros Platino, de la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe (FCCA) fue evaluada como provechosa y fructífera para continuar el liderazgo de la industria en el país.

Sobre los resultados del evento, Orfila Salazar, directora de Cruceros del Ministerio de Turismo (MITUR) sostuvo importantes reuniones con los principales ejecutivos de esas empresas marítimas, con la finalidad de incrementar la

llegada de visitantes por los principales puertos, la inclusión de nuevas rutas y líneas de cruceros en Samaná y otros polos turísticos del país.

La funcionaria del MITUR sostuvo además, encuentros con potenciales inversionistas interesados en desarrollar proyectos en la industria, durante el evento internacional llevado a cabo a bordo del buque Carnival Sunrise.

También visitaron las instalaciones de Ocean World, donde fueron recibidos con una muestra de la gastronomía dominicana, obteniendo la aprobación de los participantes.

Las reuniones y acuerdos arribados con ejecutivos de las principales líneas de cruceros internacionales presentes en el citado cónclave fueron catalogada exitosamente. Cabe destacar que República Dominicana recibió elogios por aumentar en la evaluación, que de cada 10 pasajeros, 8 se encuentran satisfechos con el destino.

Junto a Salazar participó Víctor Gómez Casanova, director Ejecutivo de Autoridad Portuaria Dominicana -APORDOM-, con quien sostuvo reuniones con ejecutivos de Carnival Corporation -PLC; Carnival Cruise Line; MSC Cruises (USA) Inc; Royal Carbbean Cruises Ltd.; Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.; Holland America Group; Bahamas Paradise Cruise Line y Silversea Cruises.

La directora de Cruceros del MITUR destacó las importantes reuniones sostenidas en el marco del evento con Michel Paige, presidenta de la FCCA; Tomás Spina, vicepresidente de Operaciones de Bahama Paradise Cruise Line y Arnaldo Zanonato, director regional de Silver Sea Cruise Ltd., con quienes trató sobre la posibilidad de incluir toques de barcos a Samaná, Puerto Plata, Punta Cana y Santo Domingo; También uno a Bahía de las Aguilas y otras zonas costeras de gran riqueza natural.

Supervisan trabajos de construcción nuevo Puerto Turístico

La Cumbre llevada a cabo durante seis días, incluyó la visita de los ejecutivos miembros de la FCCA al Puerto Amber Cove en Maimón y un recorrido por la nueva Terminal Turística Taino Bay que se construye en el Puerto de Puerto Plata.

Allí recibieron las explicaciones técnicas del proyecto de parte del director de APORDOM, Víctor Casanova y de Mauricio Hamui, presidente de Puerto Plata Port Investmen, Promociones Turísticas Mahahual, empresa ganadora de la licitación, y de la Terminal de Cruceros Taíno Bay.

Ambos funcionarios les señalaron a los ejecutivos de líneas de cruceros sobre el buen ritmo de los trabajos y que estarán listos en el mes de noviembre de este año 2020, fecha en que tras su inauguración comenzará a recibir los primeros buques turísticos.

En el recorrido estuvieron presentes el gobernador de la provincia Iván Rivera; el alcalde Walter Musa y el director Mundial de Operaciones Portuarias de Royal Caribbean Ltd, Jaime Castillo.

Sobre el citado proyecto, Hamui, ha sostenido que durante el primer año de operaciones de la Terminal de Cruceros Taíno Bay, entre noviembre 2020 y diciembre 2021, Puerto Plata recibirá más de 650,000 cruceristas y más de 150 barcos de cruceros, lo cual significa “un derrame de inversión no solamente en Puerto Plata, sino en toda la región”.