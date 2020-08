Más de cincuenta ex candidatos se pronuncian contra el fraude en pasadas elecciones

Más de cincuenta y cinco ex candidatos a diputados, alcaldes y regidores de diferentes demarcaciones del país, aglutinados en el Movimiento Transparencia Electoral (MOVITRAE) reafirmaron en su primera reunión ampliada que trabajarán y lucharán para que en los procesos electorales que se realicen en la nación, la práctica fraudulenta para beneficiar a candidatos impopulares desaparezca y que sobre los que cometen esas perversidades recaiga todo el peso de la ley, a fin de cerrarle el paso al contubernios de los carteles que imperan en las mesas electorales y en las juntas municipales de todo el país.

A través de una declaratoria de prensa, MOVITRAE dejó claro que con su lucha lo que busca es que se produzcan grandes transformaciones en el sistema electoral de la República Dominicana para que las juntas electorales que vayan a dirigir los procesos electorales las integren personas reputadas con responsabilidad social y patriótica y no comerciantes que ven en cada elecciones la manera de obtener pingues beneficios de carácter económicos sin pensar en el daño que infligen a la democracia del país.

Señalan la necesidad de ceñirse a lo que reza el artículo 2 de la Constitución de la República cuando habla de que la Soberanía Popular reside exclusivamente en el pueblo, que es de quien emanan todos los poderes que se ejercen por medio de sus representantes o en forma directa en los términos en que lo establece la Carta Magna y las ley.

“No podemos permitir que esto sea violado para favorecer a quien no ha sido favorecido por el soberano, que es el pueblo”, precisan.

Indican que con el comercio formulado en la compra y venta del voto de los electores que se produjo en varias demarcaciones del país, especialmente en Santo Domingo Norte (SDN) quedó evidenciado que el pasado proceso electoral estuvo lleno de debilidades e irregularidades que afectaron la decisión libérrima de los electores al variar los resultados reales para favorecer a candidatos que no fueron beneficiados con el voto popular.

“Todas estas irregularidades y fraudes fueron prohijados por los propios organizadores de las elecciones en contubernio con los partidos políticos, los poderes facticos y con candidatos que no tenían formas de ganar, pero que ofertaron grandes sumas de dinero para obtener los amañados triunfos electorales”, señalaron.

Puntualizan que esos candidatos deben ser considerados como ilegítimos, ya que no fueron electos sobre la base del voto popular expresado en las urnas.

La actividad estuvo encabezada por el dirigente y líder constitucionalista Andrés Fortunato, el empresario y presidente del movimiento Muro, Víctor Pavón, el ex candidato a diputado del PRD, Inving Cortorreal y Ramón Altagracia, ex candidato a diputado del PLD y varios ex candidatos a sindico, y regidores de todos los partidos participantes en el pasado torneo electoral.