Ramfis Trujillo dice no apoyará a otro candidato presidencial; anuncia su retiro del PNVC

Ramfis Domínguez Trujillo informó que no dará su apoyo a ninguno de los candidatos presidenciales que terciaran en las elecciones de este 5 de julio y anunció su decisión de finalizar su relación política con el Partido Nacional Voluntad Ciudadana (PNVC).

“La fuerza que juntos hemos construidos se tiene que respetar, no podemos permitir convertir esa energía en una herramienta de negociación para beneficio de un grupo. Tampoco podemos

comprometer nuestros valores y poner en riesgo nuestro futuro para respaldar a un candidato o un proyecto por encima de otro, simplemente por considerarlo el menos malo del mercado. Eso se llama conformismo, y nosotros somos un proyecto de líderes, de soñadores, de guerreros, pero jamás conformistas” dijo Trujillo.

El exprecandidato presidencial no descartó un apoyo futuro a un proyecto presidencial que asuma los principales ejes del plan de gobierno ramfista, y dijo que las puertas estarán siempre abiertas al diálogo, con transparencia, sinceridad y abogando siempre por los mejores intereses del país y del pueblo dominicano.

“Quienes asuman de corazón nuestra lucha migratoria y contra la corrupción gubernamental, tendrán en mí y en todos los ramfistas un amigo y un hermano más, tal y como se lo afirmé a los dirigentes de oposición que perseguían provocar un acercamiento para estas elecciones. Pero, les dejo claro que nosotros no buscamos prebendas, no buscamos una cuota de poder, no buscamos beneficios personales como todos los políticos, nosotros representamos la nueva generación política de la República Dominicana y sabemos que así no se hace Patria”, aseguró.

Sobre su decisión de finalizar su relación política con PNVC, dijo que en dos cartas dirigidas al presidente de esa organización y que hará públicas en su momento, detalla todo lo sucedido desde el inicio de su relación política y las dificultades expresadas por sus candidatos en este último proceso.

“Debo aclarar, que no he sido nunca miembro del PNVC, pero ante la evidente complicidad del partido con el oficialismo, su constante irrespeto a los acuerdos firmados y simplemente por entender que no representan los valores fundamentales que dieron vida a nuestras aspiraciones, me es imposible permanecer como aliado político del PNVC. Es por eso que hoy anuncio mi decisión irrevocable de retirarme con dignidad de dichos pactos y cesar toda relación política con el Partido Nacional Voluntad Ciudadana”, dijo Domínguez Trujillo.

Expresó que continuará el apoyo a todos sus candidatos nacionales y de la diáspora inscritos en el PNVC, y asimismo a otros que, por una razón u otra no pudieron inscribirse en ese partido, y que pasarán a formar parte del Bloque Ramfista en el Congreso Nacional, luego de consolidar su victoria este domingo 5 de julio, al tiempo que exhortó a todos apoyar masivamente a todos sus candidatos al Congreso Nacional.

Domínguez Trujillo anunció su decisión de trabajar por el reconocimiento de su propio partido.

“Quiero anunciarles mi decisión de reorganizar nuestro partido. A partir de hoy, iniciamos los preparativos para consolidar la estructuración y preparar toda la documentación necesaria para someter ante la Junta Central Electoral para fines de reconocer al Partido Esperanza Democrática, agrupación que nació el 31 de Octubre del 2014 y que hoy asume una trascendencia sin igual. Nosotros somos la nueva generación política de la República Dominicana y escudados por nuestra gloriosa insignia dorada, nos convertiremos en el partido más fuerte y sólido de la oposición, encaminados hacia la victoria electoral en el 2024”, dijo Ramfis.