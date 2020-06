Carlos Peña y Generación de Servidores llaman a votar por legisladores pro-vida y pro-familia

Carlos Peña dio a conocer la decisión tomada por la organización política Generación de Servidores de cara a las elecciones presidenciales y congresuales del próximo domingo 05 de julio, haciendo un llamado público a los dominicanos a acudir masivamente a votar por los candidatos a diputados y senadores que con su vida y discurso estén comprometidos con la defensa al derecho a la vida desde la concepción, al modelo familiar tradicional y a los principios judeocristianos que nos identifican como nación.

“Hacemos un vehemente llamado a todos los militantes, miembros y simpatizantes de Generación de Servidores, así como a los distintos consejos de nuestra organización, en especial al consejo de asuntos religiosos con sus más de 11 mil pastores evangélicos y medio centenar de sacerdotes católicos comprometidos con nuestra visión, a acudir este domingo 05 de julio a votar masivamente por candidatos al congreso que respeten nuestros valores”, señaló Carlos Peña.

El presidente de Generación de Servidores expresó que esa organización “se vio impedida a presentarse como propuesta electoral en estas elecciones, logrando los actores hegemónicos del sistema que las ofertas electorales, especialmente en el nivel presidencial, sean las mismas que le han garantizado sus privilegios durante décadas y que los dominicanos sean “obligados” a votar por candidatos que no representan transformación ni cambio alguno en provecho de nuestra nación”.

Carlos Peña reveló que “Generación de Servidores no apoyará a ninguno de los candidatos presidenciales que se presentan en estas elecciones por entender que todos ellos son más de lo mismo y responden a un sistema que no ha sido capaz de resolver los principales problemas de los dominicanos y que por el contrario están comprometidos con establecer agendas globalistas que debilitan nuestra dominicanidad, imponen la ideología de género, legalizan el aborto y la narcopolítica, fomentan la corrupción y no traen transformación ni cambio positivo a los dominicanos.

“Apoyaremos desinteresadamente todo lo necesario para que los dominicanos tengan mejor calidad de vida durante el próximo cuatrienio, al tiempo que desde ya informamos a quienes conducirán la nación que ante todas sus malas acciones desde el poder, tendrán nuestra organización de frente haciéndoles una fuerte oposición constructiva e insobornable”, indicó el exlegislador en un encuentro con el Consejo Nacional Ejecutivo de Generación de Servidores.

Ver video en siguiente link: https://youtu.be/ZjRf69K-SLk