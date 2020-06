Ministros religiosos en Nueva York se comprometen a ser parte del cambio en RD

Nueva York.- El Frente de Ministros Dominicanos Unidos por el Cambio que encabeza Héctor Castillo (El Telepata) fue juramentado este pasado sábado en el Partido Revolucionario Moderno (PRM) donde se comprometieron a ser parte del cambio que viene reclamando la inmensa mayoría de los dominicanos.

El Pastor Héctor Castillo (El Telepata), al pronunciar las palabras centrales del acto de juramentación agradeció la presencia de las autoridades partidarias, los pastores, ministros y líderes religiosos asegurando que estos últimos

se sumarán a la lucha que libra el proyecto que llevará a Luis Abinader a la presidencia de la república.

Castillo reveló que Frente de Ministros Dominicanos Unidos por el Cambio, abogan por la creación de un Ministerio de Culto que tenga representaciones en el exterior para reforzar el trabajo pastoral a favor de la comunidad.

Aseguró que la gran fuerza que constituye los religiosos juramentados recorrerán todos los sectores de Nueva York para llevar el mensaje de fe y esperanza que constituye el cambio, que el próximo 5 de julio saldrán a las calles a aportar con trabajo a la victoria electoral.

Alejandro Rodríguez, coordinador general del Comando de Campaña de Luis Abinader Presidente 2020-2024, junto a Margarita Pichardo, agradeció a los religiosos presentes que tomaron el juramento como perremeistas y resaltó la importancia de su integración a la conquista del Cambio porque ellos son personas que andan en el camino de Dios que sirven a Dios para servirle al pueblo a diferencia de los que gobiernan el país que solo se sirven del pueblo.

Rodríguez, al tomarle el juramento a los presentes dijo que lo hizo en nombre de la República Dominicana ya que la salvación del país está en las manos de cada uno de los dominicanos le pidió defender la candidatura de Luis Abinader, contribuir a la victoria a través de sus vínculos con los feligreses y sectores que representan.

Servia Iris Familia, candidata a Diputada del Exterior por la circunscripción No. 1 de Exterior en la boleta del Partido Revolucionario Moderno (PRM), asegura que la política no se le puede dejar a la gente que no tienen vocación de servicio para que los países no tomen rumbos equivocados, por eso exhortó a los pastores evangélicos juramentados a que se mantenga en la lucha, que la esperanza es lo último que se pierde y que el país está en un momento difícil porque el gobierno actual le ha quitado la fe y la dignidad al pueblo, jugando con la miseria que el mismo ha creado.

En el mismo acto el presidente del PRM en Nueva York, Neftalí Fuerte, felicitó la posición asumida por los religiosos juramentados ya que estos con la credibilidad moral que le caracteriza pueden contribuir al triunfo del PRM.

En el desarrollo de la actividad, la pastora Elena Castillo, quien fungió de maestra de ceremonia, pidió a Dios Todopoderoso, iluminar los caminos de los presentes y que le acompañe en los trabajos políticos que vienen realizando.

Entre los religiosos juramentados estuvieron el Dr. Elvis Lara, Rafael Rodríguez, Luz Familia, Emilio Estrella, Marcos Fuchu, Maribel Rodríguez, Persido Garcer, María Altagracia Ramírez, Leonardo Lora, Rosa CaStillo, Braulio Díaz, Leopoldo Busine, Julia Bello, Providencia Fuchu, Misael García, María Castillo, Sandra Neder, Grace Fernández, Josefina De Los Santos y Luna Ferreras.