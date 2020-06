PRM y PLD se acusan mutuamente de tener vínculos con el narcotráfico

Los partidos Revolucionario Moderno (PRM) y de la Liberación Dominicano (PLD) se acusaron mutuamente de estar vinculados al narcotráfico, durante rueda de prensa que realizaron por separados este lunes.

El PRM y su candidato presidencial Luis Abinader emplazaron al PLD a someterse a una investigación de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), o de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), sobre narcotráfico en política.

En rueda de prensa encabezada por el presidente del PRM, senador José Ignacio Paliza, la organización asegura que el Gobierno y el PLD no tienen autoridad moral para señalar a nadie en materia de narcotráfico en la política, mientras no ejecuten solicitudes de extradición pendientes y no responda la acusación de César el Abusador de donar altas sumas de dinero.

“La democracia y la ciudadanía exigen de todos los actores políticos un comportamiento ejemplar. Las autoridades del Partido Revolucionario Moderno y su candidato presidencial están a la altura de esas expectativas, pero nuestros adversarios, no.

Esperamos que, si todavía tienen algo de decencia, cambien de ahora en adelante esa vergonzosa forma de hacer política”, precisaron el principal partido del país y su candidato presidencial.

Paliza empezó señalando que en las últimas semanas el equipo de campaña del candidato del Gobierno promueve por diversos medios de comunicación mensajes totalmente falsos, o evidentemente manipulados con el malicioso objetivo de dañar la reputación del candidato presidencial, Luis Abinader, y la del Partido Revolucionario Moderno.

“Nosotros practicamos y promovemos la campaña positiva, toleramos la campaña negativa, pero rechazamos enérgicamente la campaña sucia; porque degrada el proceso democrático, empobrece la actividad política y reduce la participación ciudadana”, afirmó.

Dijo que no es la primera vez que el partido oficial recurre a este degradante recurso en una campaña electoral y se comprometió a identificar algunas de esas campañas y también a su principal autor material.

PLD dice narcotráfico ha penetrado actividades PRM

De su lado, el PLD se pronunció alarmado tras considerar que el narcotráfico ha penetrado las actividades proselitistas del PRM, de quien dijo denota insensibilidad e irresponsabilidad ante casos públicamente conocidos.

"El Partido de la Liberación Dominicana expresa su profunda preocupación por la cada vez más evidente incidencia de sectores ligados al narcotráfico en la campaña del Partido Revolucionario Moderno, frente a lo cual la dirección de este partido ha optado por guardar silencio y no dar ninguna explicación a la sociedad dominicana en una irresponsable falta de transparencia ante hechos tan graves que afectan sensiblemente la institucionalidad del país" dijo Francisco Domínguez Brito, quien fungió como vocero.

El partido oficialista manifestó que el caso más notorio es el del señor Yamil Abreu Navarro, quien hasta hace poco fuera alcalde y candidato a alcalde por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

"Este señor ha sido apresado en respuesta a una solicitud de extradición por parte de las autoridades de Estados Unidos por sus actividades de narcotráfico, lavado de dinero y vinculación con carteles internacionales de la droga" expresa el comunicado.

"Este señor llevó a cabo su actividad política en contacto permanente con altos dirigentes del PRM, es decir, era parte del círculo de la alta dirigencia de ese partido, por lo que el PRM está en la obligación de responder ante las autoridades y ante el país las siguientes preguntas: 1) ¿Cuánto dinero aportó el señor Yamil Abreu Navarro a la campaña del PRM? 2) ¿Cómo hizo esa contribución, en efectivo o en cheques? 3) ¿A quién o quiénes le entregó esas contribuciones? 4) ¿Cuál era la responsabilidad política de ese señor en la coordinación regional de las actividades del PRM en las provincias del sur?" indicó Domínguez Brito.

Expresó además, que estas son preguntas que el PRM "no puede, bajo ninguna circunstancia, dejar de responder".

"Debemos señalar que este no es el único caso que vincula al PRM con individuos ligados al narcotráfico. Hay denuncias tanto en el país como en el exterior de la presencia de personas vinculadas al negocio ilícito de las drogas en las actividades políticas y electorales del PRM en las provincias de Hato Mayo, el Seibo, Santo Domingo, Duarte, María Trinidad Sánchez, Azua, Barahona, Valverde, La Vega, Santiago, La Romana, entre otras", agregó.

El partido oficialista hizo un llamado a la Junta Central Electoral para evitar la inscripción de candidatos vinculados al narcotráfico y el crimen organizado.