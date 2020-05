Caram afirma ANJE debe replantear debate para que no se vea intención beneficiar al oficialismo

El vicepresidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Guillermo Caram entiende que el Debate de Asociación de Jóvenes Empresarios (ANJE) se le debe hacer una de reingeniería de forma tal que se dote de transparencia y no se perciba que en el fondo se quiere beneficiar al candidato oficialista.

"El debate auspiciado por ANJE hasta ahora con participación de algunos candidatos opositores y sin la confirmación del candidato oficialista, de seguir el esquema de comportamiento observado

en el de 2016 auspiciado por la misma Asociación, resultaría beneficioso para el oficialismo y bochornoso y perjudicial para los candidatos opositores", advirtió el alto dirigente del Partido Reformista.

Caram critica que carecería de trascendencia por el poco aporte a la solución de los graves problemas nacionales que afectan al país, agravados por la crisis sanitaria y económica originada por la pandemia; además de que no edificaría adecuadamente al electorado para contribuir al perfeccionamiento de la democracia.

El exgobernador del Banco Central expresó que el hecho que la autodenominada “cúpula empresarial” que supuestamente reúne los sectores económicos mas poderosos del país no hayan asumido el auspicio del debate sino que lo hayan delegado a la generación empresarial de relevo, (ANJE), constituye un elemento que resta importancia al evento, a los candidatos y a la misma investidura presidencial; pues siendo ésta última el máximo nivel de autoridad de la nación debiera exigirse que el debate intentando alcanzarla sea propiciada por la máxima representación empresarial posible en lugar de delegarlo en instancias de otra jerarquía y representación.

"Si se celebra el debate sin la participación del candidato oficialista, puede interpretarse como que éste se sitúa por encima de los opositores, dejando que éstos se rasguen las vestiduras entre sí, con lo cual las imágenes de los opositores quedarían disminuidos mientras crecería la del candidato oficialista" agregó el político.

Refiere que la experiencia del debate similar efectuado en 2016 avala ésta afirmación. En el que el mismo ANJE convocó y asistieron solo todos los candidatos opositores, pero la mayor atención la recabó Danilo Medina, entonces candidato oficialista, que no estuvo presente en el debate; ganando no solo el debate sino las elecciones sin participar en el mismo.

Entiende que de no asistir el candidato oficialista el debate se escenificaría con la inusual particularidad de confrontar candidatos opositores entre sí, en lugar de que el gobierno sea confrontado por los opositores, quedando el gobierno libre de ser objeto de críticas a sus políticas y programas.

"Esto no solo minimizaría opositores sino que, como debatirían entre ellos, ahondarían las brechas que los separa alejando posibilidades de formar un bloque opositor; beneficiando en consecuencia al gobierno. El debate propuesto carecerá de trascendencia con la consecuente repercusión de perjudicar sus participantes. Conviene recordar que en el país no hay tradición de debates, que los debates impactantes no han sido entre candidatos; y que nuestros problemas son tan graves que reclaman diálogos consensuales en lugar de debates confrontatorios", detalló Guillermo Caram.

Indica que estas son las razones por las que ANJE debería replantearse el debate convocado, conforme las siguientes líneas:

1. Procurar el auspicio conjunto de otras asociaciones empresariales, preferiblemente que agrupen miembros con mayor madurez en las faenas económicas y políticas

2. Garantizar la presencia del candidato oficialista, el cual estaría conminado a acceder de implementarse la sugerencia anterior.

3. Establecer un criterio para la participación de candidatos opositores a fin de no restar seriedad al evento.

4. Establecer como criterio esencial del evento, mas que un debate confrontador de ideas, la búsqueda de puntos de coincidencias en el accionar público; preferiblemente para concluir con una especie de AGENDA COMÚN a implementar a partir del 2020

5. Intentar como resulta concreto inmediato la adopción de un mecanismo para organizar y programar la transición gubernamental a partir de los resultados electorales definitivos

6. A estos fines, la participación del gobierno, en el funcionario que el Presidente Medina designe, resultará altamente conveniente.