Merenguera Juliana anuncia candidatura a diputada por la Fuerza del Pueblo

La merenguera Juliana O’Neal anunció, a través de un video colgado en las redes sociales, su candidatura a diputada por la Circunscripción 1 de Santo Domingo Este (SDE), por el partido la Fuerza del Pueblo.

Ycelmary Brito O’ Neal, nombre real de la artista, estará en la casilla 18 por el partido presidido por el expresidente de la República, Leonel Fernández.

“Desde mis 11 años he librado varias batallas, incluso las que he librado en contra de la muerte. Esas batallas despertaron el deseo de acompañar personas cercanas a mí en las de ellos y forjaron la voluntad de querer lograr cambios y soluciones en mi entorno en favor de la gente. Todos me conocen como Juliana O’ Neal, la artista, pero hoy me presento ante ustedes como la candidata a diputada de la circunscripción #1 de Santo Domingo Este (SDE) con el compromiso de servirte, de representarte, de luchar por ti y por todos los que no perdemos la esperanza de que todo puede ser mejor”, dice la artista en el video.

La merenguera, que anunció en enero que estaba libre del cáncer de mama que le afectó, se suma a la amplia lista de figuras del espectáculo que incursiona en la política.