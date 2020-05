Excónsul dominicano en Nueva York respalda elecciones en el exterior

Nueva York.- Francisco Fernández, ex cónsul y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), está a favor de que se realicen elecciones en el exterior y apoya la posición del congresista Adriano Espaillat de que en el exterior se vote el 5 de julio del 2020.

Aseguró que una de las más importantes de las reivindicaciones del dominicano en el exterior es que puedan votar en el exterior y recordó que él dirigió la campaña de su organización de las primeras elecciones celebradas en Nueva York en el año 2004 donde el PLD salió triunfador con casi un 75 por ciento de los votos.

Dijo también que otras de las reivindicaciones es que existan diputados del exterior ante el Congreso dominicano en representación de la diáspora y que los hijos de dominicanos nacidos en el exterior sean constitucionalmente dominicanos y se pueda tener doble ciudadanía

Aseveró que en el PLD se está de acuerdo con los esfuerzos que está haciendo el congresista Adriano Espaillat y los demás oficiales electos de los diferentes Estados de la Unión, a favor de la celebración de elecciones presidenciales y congresuales en el exterior.

Recordó los esfuerzos y activismos políticos realizados por activistas comunitarios en favor de la aprobación del voto dominicano en el exterior, personalidades como Normandía Maldonado, Nelson Peña, Máximo Padilla, doctor Rafael A. Lantigua, José Fernández, Manuel Ramírez, Luis Eludís Pérez, y otros tantos dirigentes políticos, miembros del Comité Permanente de los Partidos Políticos en Nueva York, el PLD, PRD y el PRSC, entre otros.

Cuestionado el miembro del Comité Central del PLD, Francisco Fernández sobre la posición del partido La Fuerza del Pueblo y de Leonel Fernández como presidente de esa organización calificó dicha organización como el partido bisagra en estas elecciones ya que el objetivo del ex mandatario es convertir su entidad política minoritaria en un partido mayoritario para el 2021 y desplazar del tercer lugar al PRSC para romper el bipartidismo entre el PLD y el PRM y establecer el tripartidismo para las elecciones generales del 2024.

Piensa que si el ex presidente Leonel Fernández conforma una alianza políticamente inteligente ahora podría lograr ese objetivo si se parte de que la base política que sustenta a La Fuerza del Pueblo es mayoritariamente peledeista por lo que entiende que lo correcto es que esta establezca una alianza con el PLD porque de lo contario se puede quedar La Fuerza del Pueblo como una organización minoritaria.

Al preguntársele sobre sus aspiraciones a diputado del exterior, donde el Comité Político de su organización no lo seleccionó para representarla en la Circunscripción electoral No. 1, respondió que aunque tenía la expectativa de que sería seleccionado por su trayectoria política dentro del partido oficial, reflexionó sobre esas aspiraciones y entendió que aunque conoce la validez de la teoría de Nicolás Maquiavelo de que “el fin justifica los medios”, no la comparte y no está equipado para ponerla en práctica porque le importa la forma y los medios de cómo se logran las cosas, pero entiende que en política lo más difícil es ser candidato y por eso comprende y reconoce esa teoría.

Por Víctor Gómez