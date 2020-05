Joel Díaz afirma honrará promesas incumplidas de políticos Circunscripción 2 del DN

Santo Domingo, RD.- El candidato a diputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) por la circunscripción 2 del Distrito Nacional, Joel Díaz, garantizó este lunes que, cuando ocupe el cargo de legislador, hará cumplir las promesas eternas realizadas por otros políticos y que aún no se han resuelto.

"Vamos a sincerarnos, aquí aún no hemos honrado la promesa incumplida, no es posible que en Los Girasoles que es el Distrito Nacional no tenga agua. Promesas como esas la vamos

a hacer cumplir, porque mientras se resuelve le hemos venido asistiendo con el vital líquido", expresó durante una entrevista en el noticiario estelar de Telemicro canal 5.

Lamentó que haya funcionarios que “no hacen el trabajo para el que fueron encomendados y expresó que en su caso exigirá el derecho de los servicios que se deben prestar a una comunidad”.

"Desde la Cámara de Diputados vamos a procurar los fondos para que se desarrollen las soluciones", dijo al tiempo de subrayar que una comunidad sin contacto con sus representantes pierde su fuerza y todos sus problemas serán eternos.

Significó que hacer política no es nada fácil. “Mucha gente pone en uno la esperanza de resolver desde los problemas más complejos de la comunidad, hasta el más personal de su vida”.

“La mayoría de las veces no tenemos en nuestras manos la solución, pero siempre le digo a mi gente que juntos vamos a resolver, porque si la solución no está en mí, juntos podemos construirla, pero la meta es resolver”, añadió.

Prometió que, de alcanzar la curul, renovará la función del legislador, centrado en representar ante el Gobierno a las comunidades que requieren de atención inmediata en salud, servicios y seguridad.

“Actuaré como servidor público para garantizar una verdadera y genuina representación en el Congreso”, expuso.