Adriano Espaillat afirma Departamento de Estado no prohibió elecciones de RD en EEUU

Santo Domingo.- El Congresista del Partido Demócrata de los Estados Unidos, Adriano Espaillat, dijo que el Departamento de Estado en ningún momento se opuso a la celebración de las elecciones dominicanas en territorio norteamericano.

El congresista de origen dominicano, dijo que el Departamento de Estado, le comunicó que nunca se opusieron a la celebración de elecciones y que lo único que hicieron fue recomendar medidas sanitarias para proteger la población ante la pandemia del coronavirus Covid-19.

Espaillat, indicó que el Departamento de Estado no tiene jurisdicción sobre las elecciones en los diferentes Estados de la nación americana, ya que la misma está regida por la ley electoral de los diferentes Estados.

“Yo vi el comunicado que ellos le enviaron a todas las embajadas, no solo a la dominicana, y en ese comunicado no dice que no se hagan las elecciones, lo que dice es que tomen las medidas necesarias y que consulten con los Estados para poder establecer el sistema de voto que cualquier país sigue”, dijo Espaillat al programa radial El Sol de la Mañana.

Explico que el documento emitido a raíz de la pandemia del Covid-19, dice “Estamos en medio de esta pandemia, consulten con los Estados y tomen las medidas necesarias. Les recomendamos el voto por correo, ustedes deben consultar con los dueños de edificios donde se realizarán esas elecciones porque es posible que haya medidas de movilidad que le impidan entrar a los mismos, ustedes se deben ajustar a eso.

El senador por el Estado de Nueva york, señaló que ese comunicado está anexado a una carta que 30 oficiales electos de origen dominicano enviaron este martes a la Junta Central Electoral (JCE).

En el día de ayer, el canciller Miguel Vargas Maldonado, dijo en ese mismo espacio que el Departamento de Estado, comunicó que no se podía realizar en territorio norteamericano, las elecciones dominicanas que estaban pautadas para este 17 de mayo y que luego fueron pospuestas para el 5 de julio.

La comunicación de la Oficina de Misiones Extranjeras del Departamento de Estados Unidos, fue enviada en el mes de marzo al Ministerio de Relaciones Exteriores, quien la remitió al presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán.