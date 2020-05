Sergia Elena llama irresponsable al PLD por llevar como candidato a Gonzalo Castillo

La candidata vicepresidencial de la Fuerza del Pueblo (FP), Sergia Elena de Selimán catalogó este miércoles, como irresponsable al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) al llevar como postulante presidencial a Gonzalo Castillo, a sabiendas que éste no tiene los conocimientos necesarios para salir de la crisis económica que se generará después del coronavirus.

Sergia Elena produjo sus consideraciones en el marco de una entrevista de una hora realizada a través del programa “Debates de Ideas”, que

se produce Salvador Holguín por Hilando Fino TV, con los comunicadores: Rodolfo Santos, Víctor Pena, Oneily Cáceres y el periodista Francis Pérez, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana.

Expresó que el gobierno que surja de las elecciones del 5 de julio, tendrá que enfocarse más, en lo que necesita el país, especialmente en la educación, la agropecuaria, la salud y en la estabilidad macroeconómica, por lo que será prioridad no concentrarse en las grandes obras, sino en la problemática de carácter social, ya que por años existe una deuda social que impide el progreso y el desarrollo.

“Nosotros no podemos concentrarnos en las grandes obras, sino en resolver por ejemplo, el problema del estudiantado de las escuelas públicas, que adolecen de las herramientas necesarias para estar a la par con la educación privada de los colegios en esta era virtual”, precisó.

Indicó que desde el gobierno Leonel Fernández aplicará y distribuirá correctamente el 4% en la educación para así lograr equipararla con la privada, y de igual forma, aumentará el presupuesto de salud y de la agropecuaria con el objetivo de que haya un aumento en la producción nacional, para que de esa forma los alimentos puedan ser más asequibles a la población de escasos recursos.

‘Hay que invertir en la gente, es decir en salud, educación, microempresas, transporte y en el campo y es precisamente eso lo que hará Leonel con todos los sectores de la sociedad después de agosto cuando sea presidente de la República, a fin de que haya autosuficiencia en materia de alimentación, mejore la salud, más empleos, viviendas y bienestar en sentido general. El sector agrícola es prioridad para nosotros, ya que es ahí donde se produce más del 80% de lo que consumimos”, detalló.

Insistió en que de la misma manera que lo hacia el ex presidente Joaquín Balaguer cuando se trataba de auxiliar al campo, Leonel pondrá en marcha proyectos viables a favor de éstos, con miras ayudar al sector agrícola para que haya más alimentos baratos para la población.

Recordó que muchos de los problemas que Leonel no pudo resolver en sus pasados gobiernos por errores o por razones de tiempo, a partir del próximo mandato que encabezará junto a ella, se enfocará en solucionar los grandes problemas de carácter nacionales, tales como el de la educación, salud, la alimentación, trabajo y transporte, sin olvidar los demás.

Puntualizó que después de la crisis que dejará la pandemia la COVID- 19, el próximo gobierno de Fernández trabará arduamente para reducir el impacta que producirá al turismo, para que esta vuelva lo más rápido posible a renacer con el dinamismo correspondiente.

‘A partir de agosto hay que revisarlo todo porque no es lo mismo gobernar ahora que después de la pandemia, por lo que hay que plantear soluciones reales a favor de los diferentes sectores. Y por eso es que decimos que Gonzalo Castillo no está en condiciones de gobernar a este país.”, ponderó la candidata a vice de la FP.

Cuestionada por este redactor en torno al rápido crecimiento electoral que se observa a favor de Leonel, y sobre si existe la posibilidad de que éste alcance o rebase a Luis Abinader, de aquí a julio?

‘No, no, no lo creo, ya que falta muy poco tiempo para las elecciones, pero asegura que el ex presidente será el candidato con quien competirá Abinader en la segunda vuelta y será derrotado por Leonel y la alianza FP, PRSC, BISD, PQDC, entre otras organizaciones políticas del país.

Por Francis Pérez