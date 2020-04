Servia Iris Familia demanda del gobierno actuar con transparencia con las donaciones recibidas

Nueva York.- La ingeniera agrónomo y política, Servia Iris Familia, demandó del presidente Danilo Medina y sus funcionarios gubernamentales que actúen con transparencia con los recursos económicos recibidos por donaciones del sector empresarial que se ha sumado a la lucha contra el Coronavirus asumiendo deberes y obligaciones que le corresponden al Estado.

La candidata a Diputada del Exterior por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la circunscripción No. 1, deploró que el Estado de Emergencia solo le ha servido al gobierno dominicano para utilizar recursos a su discreción ya que el mismo le permite actuar con cierta libertad en el uso de los fondos públicos y donaciones que reciben.

Abogó por que el primer mandatario asuma su rol que le asigna la Constitución dominicana y que no delegue en el candidato de su partido funciones que a él les corresponden y entiende que el presidente Medina le hace un flaco servicio al país al desentenderse de la situación calamitosa por la que atraviesa la nación como demuestra su silencio y su casi total ausencia de la vida pública.

Familia dijo que el pueblo dominicano no merece la actitud asumida por su presidente quien no es capaz de hablarle a sus gobernados y explicarles, entre otras cosas, la razón por la cual en todos los pueblos el personal de salud está tra¬bajando desprotegido en hospitales, subcentros y unidades de atención pri-maria ya que los materiales no los su¬plen a pesar de las reitera¬das llamadas que hace el Colegio Médico a las autori¬dades del Servicio Nacional de Salud y del Ministerio de Salud Pública.

“Los dominicanos nos protege Dios, porque de la manera que ha actuado el gobierno es para que existieran miles de fallecidos, la desprotección gubernamental es grave y gracias a los aportes sustanciales de sectores como el empresarial, religioso, entre otros y del candidato presidencial del PRM, licenciado Luis Abinader, la nación dominicana viene campeando los estragos del coronavirus”, manifestó la también Secretaria de Organización del Frente Agropecuario en Nueva York.

Servia Iris califica como urgente y necesario el concretizar el llamado a la unidad nacional sugerido con el mejor de los propósitos por el licenciado Luis Abinader, ya que entiende que solo así se logra salvar al país de la crisis sanitaria, económica y política por la cual atraviesa.

Calificó como de extrema importancia el papel jugado por la oposición dominicana que ha llevado a que el gobierno tome ciertas medidas paliativas y dijo que esto conforma la necesidad urgente de que el presidente Medina entre en razón y reconozca la necesidad de reunir al liderazgo político nacional para salvar la nación “que es de todos y no de un sector en particular”.

Por Luis Aníbal Medrano S.