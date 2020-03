Fulgencio Severino condena no se atiende a todos por igual en crisis sanitaria del Covid-19

El presidente del Movimiento Patria Para Todos, doctor Fulgencio Severino, condenó este domingo que el Ministerio de Salud y el Gobierno estén concentrando el proceso y que sólo son hospitalizados funcionarios, ricos y personas socialmente reconocidas, en la actual crisis sanitaria del coronavirus Covid-19.

“No hay pruebas, a menos que usted sea de una clase social o funcionario del gobierno. Sintomáticos severos no tienen acceso rápido a la prueba”, subrayó el cardiólogo y dirigente político.

“Si hay o no tratamiento y cuántas dosis tenemos no lo sabemos. Los médicos no decidimos el tratamiento sino el Ministerio. Ese acto de priorizar los tratamientos por la clase social es una vergüenza para mí como médico”, indicó.

Dijo que no se pone a los hospitales en condiciones de recibir pacientes, a pesar que de mantenerse la tasa de hospitalización por infectados de 17%, para el 10 abril estaremos demandando 2,000 camas y tendremos 11 mil 700 infectados, para el 13 de abril tendremos 22, 461 casos y la demanda de camas será de 3, 818.

Expuso que ese escenario hay que romperlo y en 15 días de aislamiento social bajaremos a 10% y su continuación lo llevará al mínimo.

“Al gobierno hay que ponerlo en orden por el bienestar de la población. Sólo unidos en una sola voz por la cuarentena total como hizo España que ya empiezan a verse los resultados y contrario al camino de Estados Unidos”, precisó el galeno y dirigente político.

Recordó que desde muy temprano planteó la necesidad de la cuarentena total por dos semanas y seguir evaluando para suprimir la cadena de contagio, pero el gobierno y el ministerio no han hecho caso.

Citó que anteayer 27 de marzo el CMD y las sociedades médicas exigieron cuarentena total por 15 días y hoy la comisión técnica ni el Ministerio hicieron caso. Las medidas de aislamiento de escuelas, universidades, el limitado aislamiento social, no han impactado.

El aislamiento de los infectados diagnosticados o no, no ha impactado.

Se mantiene una tasa de crecimiento de 24% parecido al de los países líderes en infectados diagnosticados.

Esa tasa de crecimiento entre las más elevadas actualmente, hace que la tasa de infectados subvaluada por la cantidad de personas que no tienen acceso a la prueba, sea sólo superada por 76 países.