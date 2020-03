Almonte dice Gobierno pagó US$823.4 millones a Odebrecht por Catalina, no 395.5 millones

El director de la Comisión de Energía y Minas del Partido Revolucionario Moderno, ingeniero Antonio Almonte, precisó hoy que no son 395.5 millones de dólares ($US 395.5, 000,000) sino 823.4 millones de dólares (ochocientos veintitrés millones 400 mil dólares el sobrecosto total pagado a Odebrecht por el gobierno, adicionales a los US$ 1,945 millones (mil novecientos cuarenticinco millones) de dólares contratados originalmente, entre la CDEEE y el consorcio encabezado por Odebrecht el 14 de abril del 2014.

Almonte cita que mediante tres cartas remitidas por Odebrecht a la CDEEE en las fechas 6, 13 y 19 de julio del 2017, respectivamente, el consorcio solicitó a la Corporación un pago adicional de 708 millones de dólares adicionales a la suma consignada en el contrato de construcción.

Agrega que según consta en el inciso (F), pagina 5, del Preámbulo del Acuerdo Marco firmado el 18 de junio del 2018 entre la CDEEE y Odebrecht, los 708 millones se utilizarían para cubrir los costos asociados a la extensión del plazo de entrega de la obra por un tramo de casi dos años adicionales y, segundo, para pagar costos referidos a obras necesarias, pero no contempladas en el plan original.

De igual manera, en las comunicaciones citadas Odebrecht informó a la CDEEE que el nuevo plazo para finalizar y entregar la central termoeléctrica sería el mes de agosto del 2019 y no octubre del 2017 como indica el contrato.

Señala que la reacción del Gobierno a esas pretensiones de Odebrecht se hizo pública en una rueda de prensa de fecha 25 de agosto del 2017, encabezada por el vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Rubén Bichara, y el administrador de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, Jaime Aristy Escuder. En la ocasión, Bichara declaró que el “Gobierno no pagará ni un centavo más por Punta Catalina”.

Sin embargo, el 26 de octubre del 2018, en una conferencia titulada “Estrategias para la mejora del servicio eléctrico dominicano: proyecto Punta Catalina”, dictada en el Ministerio de Administración Pública (MAP), Bichara afirmó que el Gobierno había invertido hasta septiembre del 2018 la suma de 2 mil 127 millones de dólares ($US 2,127,000,000) por Hitos entregados como parte del contrato con Odebrecht.

Es decir que luego de aquella altisonante proclama de “ni un centavo más”, la CDEEE había pagado a Odebrecht el monto de 182 millones de dólares ($US 182, 000,000) adicionales a los 1,945 millones del contrato.

Expone el especialista y alto dirigente del PRM que el 14 de octubre de 2019, en una comunicación dirigida al vicepresidente de la CDEEE y al administrador de la central Punta Catalina el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, indicaba que la suma pagada a Odebrecht por la construcción de Punta Catalina, registrada en la contabilidad del Estado hasta el día 5 de octubre último, ascendía a 2 mil 372.9 millones de dólares ($US 2,372, 900,000).

En otras palabras, la diferencia entre esos 2 mil 372.9 millones y los 1,945 millones del contrato original representan 427.9 millones de dólares adicionales reconocidos por Hacienda en octubre.

“Por consiguiente”, documenta Almonte, “si a esos 427.9 millones le sumamos los 395.5 millones recientemente reconocidos por el Gobierno en un acuerdo con Odebrecht tendremos que la suma total pagada por el Gobierno, adicional al contrato original, es de 823.4 millones de dólares, y no 395.5 como han expuesto funcionarios y defensores del Gobierno en los últimos días, con la clara intención de esconderle al pueblo la magnitud del desastre financiero en que ha derivado el proyecto Punta Catalina.

En resumen, el Gobierno no le ha hablado claro al pueblo dominicano sobre los sobrecostos del contrato de Punta Catalina y los pagos adicionales a Odebrecht, subraya Almonte.

Y pone de ejemplo que Odebrecht le había comunicado a la CDEEE en junio del 2017 que la obra llevaba solo un 75% de construcción (ver Acuerdo Marco, 18 de junio 2018), por lo que los ejecutivos de la Corporación sabían plenamente que a esa fecha todavía le faltaba a la obra un largo periodo de construcción y de grandes costos que cubrir.

Además, las variaciones y nuevas obras solicitadas por Odebrecht al proyecto solo podían ser ejecutadas por el contratista luego de la aprobación expresa de la CDEEE de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 9.1.5 del contrato de construcción (Contrato de EPC), por lo que el vicepresidente ejecutivo de la Corporación no podía mostrar la sorpresa que exhibió a la prensa el 25 de agosto del 2017.

Lamentablemente Odebrecht le ganó la demanda a la CDEEE sobre Punta Catalina, y el Gobierno ha terminado pagándole no sólo los 708 millones de dólares adicionales reclamados en el 2017, sino 823.4 millones, es decir, 115.4 millones de dólares más.

Odebrecht también le ganó a la CDEEE en cuanto al plazo de entrega final de las obras, puesto que de octubre del 2017 logró que le fuera aceptada la entrega en febrero del 2020.

Es decir, que el llamado acuerdo de los 395.5 millones también liberó a Odebrecht del pago de penalidades por retrasos en la entrega de Punta Catalina, puesto que la admisión de pagos extras y de nuevos plazos indica que la CDEEE había aceptado que dichos retrasos y sobrecostos se debieron a faltas o incumplimientos de la propia Corporación y no de Odebrecht.

En conclusión, los perjudiciales resultados de este litigio, en lugar de satisfacción, como han manifestado funcionarios y comentaristas favorables al Gobierno, deberían producirles bochorno frente a los ciudadanos por la falta de transparencia y competencia en el manejo de un proyecto de tan grande envergadura económica y técnica.

Por todas las razones indicadas, el Partido Revolucionario Moderno reafirma su reclamo de que una firma experta, independiente, realice una rigurosa auditoria sobre las inversiones y gestión de la construcción de Punta Catalina.

La termoeléctrica terminará costándole al pueblo dominicano un total mínimo de 3 mil 322 millones de dólares ($US 3,332,000,000) si a los 2 mil 372.9 millones y a los 395.5 millones arriba indicados les sumamos las inversiones hechas directamente por la CDEEE en Punta Catalina, al margen del contrato con Odebrecht. Esas inversiones directas de la CDEEE ascienden a cerca del 20% de lo pagado al contrato, es decir, aproximadamente 553 millones de dólares, que incluyen comisiones bancarias, intereses durante seis años de construcción y préstamos por más de mil millones de dólares, estudios de pre factibilidad, pagos a Stanley Consultants, cargos a múltiples consultorías, seguros, sueldos de personal de la CDEEE dedicado al proyecto, entre otros rubros conocidos como Costos del Dueño.