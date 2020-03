Ramfis designa su candidato presidencial, mientras sigue sus acciones legales

El candidato presidencial, Ramfis Domínguez Trujillo, habló al país para anunciarle que está categóricamente convencido de la legitimidad de su candidatura y seguro que logrará la restitución absoluta de sus derechos constitucionales, logrando así la aprobación de su candidatura presidencial, tanto por medio de los tribunales nacionales como en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

No obstante, ante el vencimiento de los plazos fatales para la inscripción de las candidaturas de presidente y vicepresidente, y entendiendo que no puede suspender el ejercicio político ni detener el crecimiento y fortalecimiento de su proyecto de nación, designó a Juan Cohen Sander, quien es el presidente del Partido Nacional Voluntad Ciudadana (PNVC), y a Hugo McFarlane Kaluche (hermano de su difunto cuñado y cofundador de su proyecto político, Carlos McFarlane Kaluche), como candidatos a la presidencia y vicepresidencia, respectivamente, para las elecciones del próximo 17 de mayo.

“Me siento más confiado que nunca en nuestros propósitos como organización política, por lo que me resultó axiomático designar a mi hermano, amigo y colega Juan Cohen Sander, presidente del PNVC, para continuar el trabajo como candidato presidencial”, precisó.

En este sentido, explicó que, al concluir todo el proceso legal, demostrará que “esto no ha sido más que un afán descomunal de importunación y bloqueo contra mi persona, y que en consonancia con nuestros criterios y nuestra firme convicción respecto a la colisión de varios artículos constitucionales, la pregunta es, ¿por qué a ellos sí los dejan pasar y a mí no? En un país donde la Constitución se maneja como un “pedazo de papel”, aplicándosela a algunos y a otros no; donde se modifica para satisfacer las apetencias personales de algunos, está pregunta no requiere respuesta.”

Igualmente, anunció que, en los próximos días presentará una solicitud de medida cautelar, a la vez que prepara el sometimiento concomitante en la más alta instancia jurídica nacional y el órgano competente internacional, la CIDH, para hacer valer sus derechos constitucionales.

Asimismo, en el mismo discurso manifestó estar categóricamente convencido “que este proyecto es el proyecto que Dios ha destinado para la transformación de la patria y la nueva restauración del pueblo dominicano.”

De ahí que, sostuvo que: “hoy hacemos un pacto histórico y patriótico, de respeto mutuo y de consenso, para trabajar de la mano como hermanos, indivisibles, enfocados en nuestro máximo cometido. Juntos vamos recorrer el país, para apoyar a nuestros candidatos, llevando este mensaje de fe y esperanza”.

“Continuamos con la bendición de Dios, escudados en el rojo, azul y blanco de nuestro PNVC, representando la nueva generación política de RD, aferrados a los mismos ideales que dieron vida a mis aspiraciones y a este proyecto noble de espíritu e impertérrita en determinación”, prosiguió.

“Hoy estamos de pie, con la firme convicción patriótica, y convencidos de que juntos, de la mano del pueblo, lograremos la victoria tan anhelada, luchando incesantemente por los más necesitados, por nuestras mujeres, nuestros jóvenes, por todos los dominicanos”, enfatizó.

La alocución de Domínguez Trujillo fue transmitida a través de varias cadenas de televisión, radio y plataformas digitales, tales como: Teleradio America, canal 45, y sus dos emisoras: Neón 88.3 F.M, y Studio88.5 F.M.; RC Noticias, Almomento.net, VisiónRDN.com, grupordn.com, Reddenoticias.online, Mymundovip.com, infopaisrd.com, sinrodeord.net, diariovivirrs.net, infovisionrd.com, metrovision.com.do, elindependiente.do, diariodetodos.do, informatediario.com; así como por: Galaxia TV, en Santiago y zona del Cibao; Mega TV (Valverde Mao), El Puerto TV, Ruta de Actualidad.

Ver vídeo en YouTube: https://youtu.be/uiPpX36rnPE