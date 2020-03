Leonardo Faña afirma gobierno trató de manipular equipos del voto automatizado

Nueva York.- El presidente nacional del Frente Agropecuario del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Leonardo Faña, aseguró hoy que el pasado 16 de febrero su organización tenía ganadas la gran mayoría de las municipalidades, lo que para él era algo indiscutibles que se veía a simple vista pero que el gobierno asustado trato de manipular las computadoras.

Instó a que hagan las investigaciones que quieran pero que el gobierno trató de manipular las computadoras para hacer un fraude, pero

manipularon tanto los equipos que se pusieron locos y no pudieron lograr lo que ellos pretendían realizar.

Faña recomendó a los militantes, simpatizantes y amigos de la candidatura presidencial de Luis Abinader en el exterior que para llegar al 16 de agosto con la ñoña puesta estos pueden ayudar con “los tres golpes”. El primero es el 15 de marzo utilizando el poder de convencimiento con los familiares y amigos residentes en la República Dominicana para que voten por los candidatos del PRM; el segundo golpe es ganar el Congreso para poder cambiar la “justicia inservible actual” y para eso deben escoger los candidatos congresuales perremeistas, agregando que en el caso de la circunscripción no. 1 deben de votar por Servia Iris Familia que aspira a una diputación de ultramar. Finalmente el tercer golpe es votar por un presidente que no tiene colas que le pisen, un presidente que termine con la corrupción, por el mejor de los candidatos, Luis Abinader.

Planes agropecuarios

Hablando del sector agropecuario, Faña anunció que el candidato presidencial Luis Abinader tiene cuatro ejes centrales para poder desarrollar el sector agropecuario ya que se ha preparado para asumir la función del gobierno y dar un cambio radical a la situación que vive el país al día de hoy.

Explicó que existen dos ejes que son muy importantes: chorro de “cuarto” y chorro de agua, ya que la agricultura no camina sin dinero y sin agua, pues son elementos fundamenales para lograr el desarrollo de ese importante sector de la vida nacional.

De manera eufórica proclamó que al día de hoy el gobierno del PLD está prestando a los productores dominicanos 17 mil millones de pesos anuales pero que Luis Abinader prestará 90 mil millones de pesos por año, completamente diferente por lo que no habrá un agricultor que se quede sin financiamiento por falta de dinero.

Cuando un agricultor va a buscar un préstamo al Banco Agrícola “se la ponen en China”, por lo que se le prestará a todos los agricultores porque es de consideración que el que no trabaja no puede pagar.

Deploró que durante todos los gobiernos peledeistas no ha inaugurado ni una presa, que le has dado 7 picazos de inicio de la presa de Monte Grande y esa presa que construyen, a la que le han invertido cuantiosos recursos, lo que están haciendo es un hoyo, donde no tienen calculado como van a distribuir el agua, anunciando que en el gobierno del Cambio se construirán 11 presas por lo que la República Dominicana va a tener agua ya que el país tiene la suerte y al bendición de Dios de que sobra el agua, criticando que el 82 por ciento del agua de la República Dominica se está yendo a parar al mar por incompetencia gubernamental.

Asegura que el gobierno de Luis Abinader viene a construir esas presas pero al mismo tiempo donde quiera que nazca una corriente de agua se le construirá un reservorio, con las protecciones correspondientes, con trabajos técnicos especializados, con condiciones para retener el agua, limpiando los canales y drenajes, construyendo compuertas.

En adicción se construirán pozos tubulares, con sus bombas sumergibles, encamisados, movidas las bombas con paneles solares, para las aguas extraídas llevarse a un reservorio para ser utilizadas con tecnología de punta y para este tipo de obra el gobierno del Cambio le otorgará el 50 por ciento a los agricultores beneficiados y el restante 50 por ciento será cubierto por estos mediante un préstamo blando en el Banco Agrícola.

Sus declaraciones del ingeniero Leonardo Faña fueron dadas durante la continuación del extenso recorrido junto a Fernando Paniagua, asistente especial del próximo presidente de la República Dominicana, licenciado Luis Abinader. Estos fueron acompañados durante todo el trayecto por la ingeniera agrónomo y candidata a Diputada del Exterior, Servia Iris Familia y los principales dirigentes del sector agropecuario neoyorquino.

La segunda etapa del periplo de ambos prominentes miembros del equipo de campaña de Luis Abinader fue iniciada en Brooklyn con un desayuno conversatorio con los dirigentes agropecuarios del lugar, continuando en el condado del Bronx con un encuentro con la dirección del Frente Agropecuario de Nueva York, trasladándose posteriormente a la Villa de Havestraw donde juramentó el equipo agropecuario de allí y finalizando en el local de la seccional de Nueva York en una reunión conjunta institucional-comando de campaña a casa llena.

Por Luis Aníbal Medrano S.